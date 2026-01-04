Maduro es trasladado a prisión federal de Brooklyn y enfrentará cargos federales por narcoterrorismo

El presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa arribaron la noche del sábado al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, luego de ser transportados en helicóptero desde dependencias de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Manhattan, donde fueron procesados por las autoridades estadounidenses.

El convoy aéreo sobrevoló la Estatua de la Libertad camino a Brooklyn, un momento que fue transmitido en vivo como parte del operativo de traslado y que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios internacionales.

Previo a su llegada al MDC, se difundió un video en el que muestra al gobernante capturado siendo escoltado por oficiales de la DEA en un edificio federal.

Al circular por un pasillo, Maduro saludó sonriente a varias personas fuera de cámara, deseándoles, en inglés, un feliz año nuevo. “Buenas noches (...) Happy New year, good night”, se escucha, mientras avanza esposado.

Primeras imágenes de Nicolás Maduro detenido en las oficinas de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), emplazado en la 10ª Avenida de Nueva York.



En el registro captado por Fox News, saluda y dice "Good night and Happy New year" pic.twitter.com/qn0nG5rSFa — ᚷᚱᚢᚾᚲ (@rmartinezarriaz) January 4, 2026

En las inmediaciones del MDC de Brooklyn, un grupo de personas se congregó detrás de barricadas de seguridad para presenciar la llegada del exmandatario. Entre aplausos e insultos, la multitud agitaba banderas de Venezuela y Estados Unidos y registraban la escena con sus celulares.

Según fuentes oficiales, Maduro permanecerá bajo custodia federal mientras se prepara para enfrentar cargos por narcoterrorismo y delitos vinculados al uso y tráfico de armas ante el Distrito Sur de Nueva York, una de las jurisdicciones judiciales más relevantes del sistema federal estadounidense.

La ofensiva militar de Estados Unidos

Horas antes de su llegada a Nueva York, Maduro fue capturado junto a su esposa en Caracas, durante una operación militar “rápida y abrumadora” ejecutada por fuerzas estadounidenses, descrita como el punto culminante de una campaña impulsada por el presidente Donald Trump y su círculo cercano para sacarlo del poder.

De acuerdo con un alto funcionario venezolano, al menos 40 personas -entre civiles y militares- murieron durante el ataque, que incluyó el despliegue de más de 150 aeronaves estadounidenses para neutralizar defensas aéreas y permitir el ingreso de fuerzas de operaciones especiales, que asaltaron el complejo donde se encontraba Maduro alrededor de las 2:00 de la madrugada (hora local).

La operación completa se extendió por dos horas y veinte minutos.

Trump anuncia control transitorio

Horas después del operativo, el presidente Trump declaró en conferencia de prensa que Estados Unidos “se hará cargo del país” hasta que pueda organizarse una “transición segura, adecuada y juiciosa” del poder, abriendo la posibilidad de un compromiso militar de duración indefinida.

Si bien no confirmó una ocupación formal del territorio venezolano, el republicano afirmó que no teme el despliegue de tropas terrestres, señalando que no le preocupa la presencia de “boots on the ground” si fuese necesario.

Pese a la captura de Maduro, sus principales colaboradores parecían seguir en el poder durante la tarde del sábado.

Aunque no se observaron señales claras de una presencia militar estadounidense permanente en Venezuela, altos funcionarios y medios estatales venezolanos difundieron mensajes de desafío y resistencia.

Maduro, quien se autodefine como socialista, gobernaba Venezuela desde 2013, tras la muerte de Hugo Chávez. La administración Biden lo acusó formalmente de haber robado las elecciones del año pasado para mantenerse en el poder.

Delcy Rodríguez como presidenta interina

En tanto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela exigió este sábado que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma la jefatura del Estado, luego de declarar la “ausencia forzosa” del presidente Maduro.

Durante una intervención transmitida por la cadena estatal, la magistrada del TSJ Tania D’Amelio fue la encargada de leer la resolución judicial. En ella, el tribunal ordenó de forma expresa que la actual vicepresidenta asuma el mando del país.

La magistrada afirmó que los hechos ocurridos este 3 de enero de 2026, considerados de carácter “público y notorio”, requieren una respuesta institucional que otorgue “certeza constitucional” frente al vacío de poder generado por la detención del jefe de Estado.

Oposición exige reconocimiento inmediato de un nuevo presidente

Desde la oposición, la líder María Corina Machado publicó una declaración en la que pidió que su aliado político, Edmundo González, sea reconocido de inmediato como presidente de Venezuela.

Aunque Maduro asegura haber derrotado a González en las últimas elecciones, Estados Unidos y observadores internacionales han denunciado que el proceso estuvo viciado por fraude.

María Corina Machado CABILDO DE TENERIFE

“Hoy estamos preparados para hacer cumplir nuestro mandato y tomar el poder”, afirmó Machado, quien fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz el año pasado.

Cabe señalar que el presidente Trump ha evitado respaldar de forma explícita tanto a Delcy Rodríguez como a María Corina Machado.

Señaló que su secretario de Estado, Marco Rubio, conversó con Rodríguez y que ella estaría dispuesta a hacer lo que Washington considera necesario. En contraste, sostuvo que Machado no contaría con el apoyo ni el respeto suficientes para liderar el país.

El verdadero interés de EE.UU.

Lo que Trump sí dejó en claro fue su interés estratégico en las vastas reservas petroleras de Venezuela.

Durante su conferencia, habló extensamente sobre el rol que podrían cumplir empresas petroleras estadounidenses en la reconstrucción de la infraestructura energética del país y en la recuperación de derechos de explotación sobre el crudo venezolano.

“Vamos a administrar el país correctamente. Va a generar mucho dinero”, afirmó Trump, agregando que gobiernos venezolanos anteriores “robaron nuestro petróleo”, en una aparente alusión a la nacionalización de la industria petrolera.

Mientras Nicolás Maduro permanece recluido en el MDC de Brooklyn, el escenario venezolano entra en una fase crítica, marcada por la judicialización internacional, la incertidumbre política interna y un reposicionamiento geopolítico con profundas implicancias para la región y el mercado energético global.