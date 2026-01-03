Las claves del día después de la caída de Maduro

Luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa durante esta madrugada de sábado, todos los focos estaban sobre Donald Trump, que anunciaría lo que se haría de Venezuela en ausencia de quien ha liderado el país por más de una década. En conferencia de prensa desde la Casa Blanca, el presidente republicano aclaró: “Vamos a dirigir Venezuela hasta que haya una transición”.

Ahora bien, los mecanismos o pasos en que esto tendrá lugar no están claros. De momento, el liderazgo del Poder Ejecutivo en Venezuela estaría en manos de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta e integrante de la cúpula alta del chavismo. Aunque en un principio se pensó que Rodríguez estaba en Rusia, fuentes del diario The New York Times aseguran que está en Caracas, y se ha impuesto como la interlocutora válida del gobierno, llegando a exigir “pruebas de vida inmediatas” a Trump.

Las pruebas de vida llegaron poco tiempo después, en forma de una foto de Nicolás Maduro en el buque USS Iwo Jima, con auriculares, las manos atadas y los ojos vendados. Él y su esposa iban camino a Nueva York para enfrentar la justicia.

De qué se acusa a Maduro

El líder del régimen y su esposa fueron acusados por un gran jurado federal en Nueva York, por liderar durante más de dos décadas “una estructura criminal transnacional”, que en distintas ocasiones Estados Unidos ha caracterizado como “el Cartel de los Soles”.

La acusación, que fue hecha pública por la fiscalía neoyorquina, asegura que esta agrupación, liderada por Maduro, habría transformado Venezuela en un corredor estratégico del narcotráfico internacional, estimando que entre 200 y 250 toneladas de cocaína transitan anualmente por el territorio.

Un antecedente que puede usarse para saber qué podría pasarle a Maduro ahora es el destino del general panameño Manuel Noriega, que después de una intervención militar y acusaciones similares en 1989, fue condenado a 40 años de prisión, que terminaron rebajados a 20.

Quién gobernará ahora

Por lo visto después de la conferencia de Trump, la transición incluirá al actual gobierno, dejando como presidenta a Delcy Rodríguez. En la ocasión, dijo que su secretario de Estado, Marco Rubio, conversó ayer con la vicepresidenta venezolana, y mencionó que esta habría aceptado colaborar con Estados Unidos. “Supongo que ella es la presidenta. Tuvo una larga conversación con Marco y nos dijo que haríamos lo que necesitara. No tenía otra opción”, dijo Trump sobre Rodríguez.

Juan Nagel, analista venezolano y académico de la Escuela de Negocios ESE de la Universidad de los Andes, comenta a La Tercera: “Estados Unidos ha dicho que viene una transición tutelada por ellos, con Delcy Rodríguez a la cabeza. Eso es sorprendente, pero puede que sea lo que haga falta para que Venezuela se estabilice”.

Para Santiago Acosta, abogado venezolano y coordinador del Área Internacional de IdeaPaís, la transición no está del todo asegurada: “En la rueda de prensa, la administración Trump dejó abierta la posibilidad de continuidad, lo cual es preocupante porque aumenta el riesgo de escalamiento y de incertidumbre. Mi lectura es que, por ahora, la señal dominante es de control y condicionalidad. Hablan de que Estados Unidos administrará el país hasta una transición segura, sin ofrecer todavía un marco claro de legitimidad democrática para esa transición”.

El futuro del chavismo

Las primeras declaraciones del resto de la cúpula chavista fueron desafiantes, y Diosdado Cabello, el ministro de Interior, llamó a la calma a la población. “El pueblo (está) presto a cualquier situación para cualquier hecho que pretenda ir más allá de los ataques que cobardemente hicieron. Las fuerzas policiales, militares y nuestro pueblo están en esa función para garantizar la paz y la tranquilidad de nuestro país”, señaló.

Según estiman los analistas, estas declaraciones buscarían mantener el orden al interior del chavismo, que ahora, sin cabeza clara, arriesga fragmentarse. Para Nagel, se puede incluso esperar una purga de ciertos elementos del aparato represor chavista. “También habrá algunas deserciones que permitirán una transición en los términos planteados por el gobierno norteamericano”, aseguró el analista.

Qué pasa con la oposición

Siguiendo la lógica de Trump de ser duro con sus aliados y suave con sus enemigos, la situación venezolana no podía ser la excepción, y cuando se le preguntó por la posición de la líder opositora María Corina Machado en medio de todo esto, aseguró aún no haber hablado con ella. Ante la pregunta de los periodistas reunidos en Mar-a-Lago dijo: “Creo que sería muy difícil para ella volver a liderar Venezuela. No tiene el apoyo en Venezuela; es una mujer muy amable, pero no lo tiene”.

Horas antes, y arengando a sus seguidores después de la caída de Maduro, María Corina Machado había publicado un comunicado en que, según ella, había llegado “la hora de la libertad”. “Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir una economía excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”, indicaba.

Recordando las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que la oposición reclama haber ganado de la mano de Edmundo González Urrutia, Machado afirmó: “Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a TODOS”. Fuera de eso, la parte norteamericana no ha mencionado esas elecciones o la posibilidad de entregar al poder a González Urrutia, sino más bien lo han descartado.

(240726) -- CARACAS, 26 julio, 2024 (Xinhua) -- Imagen del 25 de julio de 2024 del candidato por la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia (d-frente), y la dirigente opositora de la PUD, María Corina Machado (i-frente), reaccionado durante un mitín de cierre de campaña electoral, en Caracas, Venezuela. Caracas fue el jueves la sede de movilizaciones políticas protagonizadas por las principales fuerzas que se medirán el próximo domingo en las elecciones presidenciales. (Xinhua/Str) (ms) (oa) (ce) [e]STR

Escenario abiertos

De momento, todos los escenarios están abiertos, y Santiago Acosta describe tres posibilidades: “Primero, una transición negociada y rápida, con un arreglo de gobernabilidad provisional y hoja de ruta de recuperación institucional. Es el mejor escenario, pero requiere un marco de legitimidad y garantías mínimas de orden interno, además de que requiere que la oposición venezolana sea parte del acuerdo”.

Los otros dos escenarios son menos optimistas: “Segundo, Administración transitoria de facto con negociación parcial, donde EE.UU. y sectores del régimen pactan un esquema que estabilice el país, pero sin anclaje claro en el mandato democrático del 28 de julio de 2024. Y tercero, inestabilidad y fragmentación, si no hay sucesión ordenada, si hay facciones que resisten o si el control territorial se vuelve difuso”, retrata el experto.

Para Acosta, lo que es clave es “volver al hilo constitucional”, y que se reconozca la legitimidad de la victoria de González Urrutia el 28 de julio. Por su parte, Nagel cree que inicialmente, no están las condiciones ideales para la transición, sobre todo considerando que el país seguiría liderado por Delcy Rodríguez. “Habrá que ver cómo evoluciona la situación de seguridad y de servicios públicos esenciales. Venezuela ha sufrido un ataque brutal a su infraestructura, que podría repetirse, por lo que hay que ver qué tan extenso es”, indicó.

Petroleras de EE.UU.

Trump también mencionó que parte de la administración estadounidense de Venezuela incluiría un despliegue de compañías petroleras estadounidenses. “Vamos a hacer que nuestras muy grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la maltrecha infraestructura, la infraestructura petrolera, y empiecen a ganar dinero para el país”, indicó, sin ahondar en más detalles.

Al respecto, Acosta comentó: “Un punto sensible es que Trump habló de involucramiento fuerte de EE.UU. en la industria petrolera y de ‘tomar’ compañías para operar y ‘arreglar’ infraestructura. Eso puede alimentar la narrativa de intervención por recursos y puede complicar la viabilidad política regional de una transición si no se encuadra en acuerdos transparentes y respetuosos de soberanía económica”.