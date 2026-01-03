SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Las claves del día después de la caída de Maduro

    Donald Trump aseguró que su país “se haría cargo” de Venezuela hasta que se establezca una transición. En tanto, Delcy Rodríguez ha asumido la presidencia venezolana ante la “falta absoluta” de Maduro.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz
    El día después de la caída de Maduro.

    Luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa durante esta madrugada de sábado, todos los focos estaban sobre Donald Trump, que anunciaría lo que se haría de Venezuela en ausencia de quien ha liderado el país por más de una década. En conferencia de prensa desde la Casa Blanca, el presidente republicano aclaró: “Vamos a dirigir Venezuela hasta que haya una transición”.

    Ahora bien, los mecanismos o pasos en que esto tendrá lugar no están claros. De momento, el liderazgo del Poder Ejecutivo en Venezuela estaría en manos de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta e integrante de la cúpula alta del chavismo. Aunque en un principio se pensó que Rodríguez estaba en Rusia, fuentes del diario The New York Times aseguran que está en Caracas, y se ha impuesto como la interlocutora válida del gobierno, llegando a exigir “pruebas de vida inmediatas” a Trump.

    Las pruebas de vida llegaron poco tiempo después, en forma de una foto de Nicolás Maduro en el buque USS Iwo Jima, con auriculares, las manos atadas y los ojos vendados. Él y su esposa iban camino a Nueva York para enfrentar la justicia.

    De qué se acusa a Maduro

    El líder del régimen y su esposa fueron acusados por un gran jurado federal en Nueva York, por liderar durante más de dos décadas “una estructura criminal transnacional”, que en distintas ocasiones Estados Unidos ha caracterizado como “el Cartel de los Soles”.

    La acusación, que fue hecha pública por la fiscalía neoyorquina, asegura que esta agrupación, liderada por Maduro, habría transformado Venezuela en un corredor estratégico del narcotráfico internacional, estimando que entre 200 y 250 toneladas de cocaína transitan anualmente por el territorio.

    Un antecedente que puede usarse para saber qué podría pasarle a Maduro ahora es el destino del general panameño Manuel Noriega, que después de una intervención militar y acusaciones similares en 1989, fue condenado a 40 años de prisión, que terminaron rebajados a 20.

    Quién gobernará ahora

    Por lo visto después de la conferencia de Trump, la transición incluirá al actual gobierno, dejando como presidenta a Delcy Rodríguez. En la ocasión, dijo que su secretario de Estado, Marco Rubio, conversó ayer con la vicepresidenta venezolana, y mencionó que esta habría aceptado colaborar con Estados Unidos. “Supongo que ella es la presidenta. Tuvo una larga conversación con Marco y nos dijo que haríamos lo que necesitara. No tenía otra opción”, dijo Trump sobre Rodríguez.

    Juan Nagel, analista venezolano y académico de la Escuela de Negocios ESE de la Universidad de los Andes, comenta a La Tercera: “Estados Unidos ha dicho que viene una transición tutelada por ellos, con Delcy Rodríguez a la cabeza. Eso es sorprendente, pero puede que sea lo que haga falta para que Venezuela se estabilice”.

    Para Santiago Acosta, abogado venezolano y coordinador del Área Internacional de IdeaPaís, la transición no está del todo asegurada: “En la rueda de prensa, la administración Trump dejó abierta la posibilidad de continuidad, lo cual es preocupante porque aumenta el riesgo de escalamiento y de incertidumbre. Mi lectura es que, por ahora, la señal dominante es de control y condicionalidad. Hablan de que Estados Unidos administrará el país hasta una transición segura, sin ofrecer todavía un marco claro de legitimidad democrática para esa transición”.

    Facebook @delcyrodriguezv

    El futuro del chavismo

    Las primeras declaraciones del resto de la cúpula chavista fueron desafiantes, y Diosdado Cabello, el ministro de Interior, llamó a la calma a la población. “El pueblo (está) presto a cualquier situación para cualquier hecho que pretenda ir más allá de los ataques que cobardemente hicieron. Las fuerzas policiales, militares y nuestro pueblo están en esa función para garantizar la paz y la tranquilidad de nuestro país”, señaló.

    Según estiman los analistas, estas declaraciones buscarían mantener el orden al interior del chavismo, que ahora, sin cabeza clara, arriesga fragmentarse. Para Nagel, se puede incluso esperar una purga de ciertos elementos del aparato represor chavista. “También habrá algunas deserciones que permitirán una transición en los términos planteados por el gobierno norteamericano”, aseguró el analista.

    Qué pasa con la oposición

    Siguiendo la lógica de Trump de ser duro con sus aliados y suave con sus enemigos, la situación venezolana no podía ser la excepción, y cuando se le preguntó por la posición de la líder opositora María Corina Machado en medio de todo esto, aseguró aún no haber hablado con ella. Ante la pregunta de los periodistas reunidos en Mar-a-Lago dijo: “Creo que sería muy difícil para ella volver a liderar Venezuela. No tiene el apoyo en Venezuela; es una mujer muy amable, pero no lo tiene”.

    Horas antes, y arengando a sus seguidores después de la caída de Maduro, María Corina Machado había publicado un comunicado en que, según ella, había llegado “la hora de la libertad”. “Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir una economía excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”, indicaba.

    Recordando las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que la oposición reclama haber ganado de la mano de Edmundo González Urrutia, Machado afirmó: “Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a TODOS”. Fuera de eso, la parte norteamericana no ha mencionado esas elecciones o la posibilidad de entregar al poder a González Urrutia, sino más bien lo han descartado.

    (240726) -- CARACAS, 26 julio, 2024 (Xinhua) -- Imagen del 25 de julio de 2024 del candidato por la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia (d-frente), y la dirigente opositora de la PUD, María Corina Machado (i-frente), reaccionado durante un mitín de cierre de campaña electoral, en Caracas, Venezuela. Caracas fue el jueves la sede de movilizaciones políticas protagonizadas por las principales fuerzas que se medirán el próximo domingo en las elecciones presidenciales. (Xinhua/Str) (ms) (oa) (ce) [e]STR

    Escenario abiertos

    De momento, todos los escenarios están abiertos, y Santiago Acosta describe tres posibilidades: “Primero, una transición negociada y rápida, con un arreglo de gobernabilidad provisional y hoja de ruta de recuperación institucional. Es el mejor escenario, pero requiere un marco de legitimidad y garantías mínimas de orden interno, además de que requiere que la oposición venezolana sea parte del acuerdo”.

    Los otros dos escenarios son menos optimistas: “Segundo, Administración transitoria de facto con negociación parcial, donde EE.UU. y sectores del régimen pactan un esquema que estabilice el país, pero sin anclaje claro en el mandato democrático del 28 de julio de 2024. Y tercero, inestabilidad y fragmentación, si no hay sucesión ordenada, si hay facciones que resisten o si el control territorial se vuelve difuso”, retrata el experto.

    Para Acosta, lo que es clave es “volver al hilo constitucional”, y que se reconozca la legitimidad de la victoria de González Urrutia el 28 de julio. Por su parte, Nagel cree que inicialmente, no están las condiciones ideales para la transición, sobre todo considerando que el país seguiría liderado por Delcy Rodríguez. “Habrá que ver cómo evoluciona la situación de seguridad y de servicios públicos esenciales. Venezuela ha sufrido un ataque brutal a su infraestructura, que podría repetirse, por lo que hay que ver qué tan extenso es”, indicó.

    Petroleras de EE.UU.

    Trump también mencionó que parte de la administración estadounidense de Venezuela incluiría un despliegue de compañías petroleras estadounidenses. “Vamos a hacer que nuestras muy grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la maltrecha infraestructura, la infraestructura petrolera, y empiecen a ganar dinero para el país”, indicó, sin ahondar en más detalles.

    Al respecto, Acosta comentó: “Un punto sensible es que Trump habló de involucramiento fuerte de EE.UU. en la industria petrolera y de ‘tomar’ compañías para operar y ‘arreglar’ infraestructura. Eso puede alimentar la narrativa de intervención por recursos y puede complicar la viabilidad política regional de una transición si no se encuadra en acuerdos transparentes y respetuosos de soberanía económica”.

    Más sobre:MundoNicolás MaduroVenezuelaIntervenciónEstados UnidosDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Maduro, el líder cuestionado que se negaba a rendirse

    EE.UU. captura a Maduro y dice que tomará control de Venezuela

    Trump revela imágenes de cómo siguió la operación militar que logró la captura de Maduro en Venezuela

    Edmundo González tras la captura de Maduro: “Estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”

    Así fue el momento exacto cuando Maduro bajó del avión en aeropuerto de Nueva York

    Embajador Judd descarta que intervención de EE.UU. en Venezuela pueda replicarse en otros países

    Lo más leído

    1.
    Cómo fue la “Operación Resolución Absoluta”: zoom al masivo ataque de EE.UU. que llevó a captura de Maduro

    Cómo fue la “Operación Resolución Absoluta”: zoom al masivo ataque de EE.UU. que llevó a captura de Maduro

    2.
    Minuto a minuto | Nicolás Maduro es capturado por Estados Unidos: lo último que se sabe

    Minuto a minuto | Nicolás Maduro es capturado por Estados Unidos: lo último que se sabe

    3.
    Así fue el momento exacto cuando Maduro bajó del avión en aeropuerto de Nueva York

    Así fue el momento exacto cuando Maduro bajó del avión en aeropuerto de Nueva York

    4.
    Donald Trump comparte primera imagen de Nicolás Maduro tras operación militar que derivó en su captura

    Donald Trump comparte primera imagen de Nicolás Maduro tras operación militar que derivó en su captura

    5.
    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Embajador Judd descarta que intervención de EE.UU. en Venezuela pueda replicarse en otros países
    Chile

    Embajador Judd descarta que intervención de EE.UU. en Venezuela pueda replicarse en otros países

    Gobierno informa que monitoreo de fronteras no revela cambios en flujo de migrantes tras captura de Nicolás Maduro

    Van Klaveren destaca coordinación internacional de Chile tras captura de Nicolás Maduro

    Trump anuncia inversión de “miles de millones de dólares” de petroleras de EEUU en Venezuela tras caída de Maduro
    Negocios

    Trump anuncia inversión de “miles de millones de dólares” de petroleras de EEUU en Venezuela tras caída de Maduro

    El costo de volar limpio: por qué el SAF necesita algo más que voluntad climática

    Gasto de isapres en licencias médicas registra caída histórica en el tercer trimestre

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México
    Tendencias

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    Un respiro del calor extremo: anuncian que este día estará nublado y más fresco en la Región Metropolitana

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    Con una ráfaga ofensiva sobre el final: Barcelona saca a relucir su jerarquía y se queda el derbi catalán ante Espanyol
    El Deportivo

    Con una ráfaga ofensiva sobre el final: Barcelona saca a relucir su jerarquía y se queda el derbi catalán ante Espanyol

    Anunciado a las 17:11: la U oficializa el retorno de Eduardo Vargas tras 15 años de espera

    Duró media hora en la cancha: el fugaz estreno de Matías Pérez en la Serie A frente a la Juventus

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Gran Turno Teatro: la obra de Los Contadores Auditores y el canal Turno que lleva la polarización política a la comedia musical
    Cultura y entretención

    Gran Turno Teatro: la obra de Los Contadores Auditores y el canal Turno que lleva la polarización política a la comedia musical

    Reseña de libros: de Marcel Proust a Carolina Sanín

    El retorno del horror de El Descenso: “Es increíble que 20 años después la gente siga viéndola”

    Maduro, el líder cuestionado que se negaba a rendirse
    Mundo

    Maduro, el líder cuestionado que se negaba a rendirse

    EE.UU. captura a Maduro y dice que tomará control de Venezuela

    Trump revela imágenes de cómo siguió la operación militar que logró la captura de Maduro en Venezuela

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año