    Consejo de Seguridad de la ONU convoca reunión de urgencia tras incursión militar de EE.UU. en Venezuela

    La sesión fue solicitada inicialmente por el Gobierno de Venezuela, que calificó la operación como una "agresión criminal". A esta petición se sumaron otros países, entre ellos Irán y Colombia.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Consejo de Seguridad de la ONU convoca reunión de urgencia tras incursión militar de EE.UU. en Venezuela

    El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocó para este lunes 5 de enero una reunión de urgencia, luego de la incursión militar realizada por Estados Unidos en Venezuela y la posterior captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a territorio estadounidense para enfrentar cargos por conspiración narco-terrorista.

    La sesión fue solicitada inicialmente por el Gobierno de Venezuela, que calificó la operación como una “agresión criminal”. A esta petición se sumaron otros países, entre ellos Irán y Colombia.

    En el caso colombiano, fue el propio presidente Gustavo Petro quien informó que su país impulsó formalmente la convocatoria, apenas días después de asumir como miembro no permanente del Consejo de Seguridad.

    Consejo de Seguridad de la ONU convoca reunión de urgencia tras incursión militar de EE.UU. en Venezuela UN PHOTO

    De acuerdo con el programa oficial de Naciones Unidas, la reunión se desarrollará a las 10:00 horas de Nueva York, bajo el título “Amenazas a la paz y a la seguridad internacionales”. La convocatoria fue aprobada por la presidencia rotatoria del Consejo, que durante enero ejerce Somalia, y contó con el respaldo de miembros permanentes como Rusia y China.

    En paralelo, el secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó su preocupación por la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos en territorio venezolano.

    A través de su portavoz, sostuvo que la acción representa “un precedente peligroso” y advirtió sobre las posibles implicancias regionales de la escalada del conflicto. Asimismo, llamó al respeto del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, instando a las partes a privilegiar el diálogo y la protección de los derechos humanos.

    Consejo de Seguridad de la ONU convoca reunión de urgencia tras incursión militar de EE.UU. en Venezuela

    Desde Caracas, el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, envió una comunicación al Consejo de Seguridad en la que denunció que la intervención estadounidense tuvo como objetivo imponer un nuevo orden político en el país y alertó sobre ataques a infraestructuras civiles y militares, sin entregar mayores detalles sobre las víctimas reportadas.

    Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su país ejecutó “con éxito un ataque a gran escala” en Venezuela y que Maduro y Flores fueron detenidos y trasladados fuera del país. El mandatario venezolano llegó posteriormente a una base militar en el estado de Nueva York, donde quedó bajo custodia de autoridades federales, mientras se inicia el proceso judicial en su contra.

    La reunión del Consejo de Seguridad se perfila como un nuevo escenario de debate diplomático en torno a la situación venezolana y al alcance de la intervención militar estadounidense, en medio de crecientes tensiones internacionales.

    Consejo de Seguridad de la ONU convoca reunión de urgencia tras incursión militar de EE.UU. en Venezuela
