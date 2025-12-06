Tras primera reunión con Trump: Sheinbaum afirma que cita fue “cordial” y que trabajarán en temas comerciales

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tuvieron una reunión “cordial” de una hora en Washington, la que terminó con ambos líderes extendiéndose invitaciones para visitar sus respectivos países.

“Acordaremos una fecha más adelante”, dijo Sheinbaum a los periodistas afuera del Instituto Cultural de México, como informó el diario Los Angeles Times.

Dicha reunión marca la primera vez en que ambos mandatarios se encuentran personalmente, después de varios meses de enfrentamientos entre Estados Unidos y México por una serie de temas conflictivos, como el comercio, la inmigración y el combate al narcotráfico.

La cita del viernes entre ambos jefes de Estado se concretó luego de que Sheinbaum llegara a Washington para asistir al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Kennedy Center.

Un encuentro deportivo en el que estuvo junto a Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney, ya que Estados Unidos, México y Canadá son coanfitriones del torneo de fútbol ​​que comienza en junio del próximo año.

En su cuenta en la red social X, la mandataria mexicana reveló que en la reunión, que calificó de “excelente”, ella y sus homólogos norteamericanos hablaron sobre “la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de la FIFA 2026 para los tres países y sobre las buenas relaciones que tenemos”.

En Washington, tuvimos una excelente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que… pic.twitter.com/2FECeFpBVp — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 5, 2025

Para cerrar su publicación afirmando que: “Acordamos seguir trabajando juntos en el tema comercial con nuestros equipos”.

De regreso en su país, Sheinbaum confirmó a la prensa local que el encuentro con Trump había sido “muy positivo” y que le había dicho al mandatario estadounidense que México es un país “extraordinario”.

Además de señalar que lo invitó personalmente a visitar su país y que él aprovechó también la oportunidad para extenderle una invitación para que regresara a Washington, en el preámbulo de posibles futuras negociaciones políticas entre ambos gobiernos.

Antes de hablar en persona, Trump y Sheinbaum habían conversado varias veces por teléfono para discutir sobre aranceles comerciales y los esfuerzos mexicanos para ayudar a combatir el tráfico de fentanilo a Estados Unidos.

Pero a pesar de que otros líderes mundiales -incluidos el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping- ya se habían reunido con el presidente de EE.UU. durante su segundo mandato, el encuentro con Sheinbaum no se concretó hasta este viernes.