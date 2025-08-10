Tras suspensión de exportaciones de equipo militar a Israel, Merz enfatiza que “seguimos firmes al lado de este país”

La suspensión inmediata de las exportaciones de equipo militar de Alemania a Israel generó malestar en el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien señaló el viernes que “en lugar de apoyar a Israel en su justa guerra contra Hamas, responsable del ataque más horrible contra los judíos desde el Holocausto, Alemania recompensa a Hamas”.

Frente a ello, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, aseguró este domingo que la política del país europeo respecto a Israel no ha cambiado sustancialmente.

De acuerdo a DW, Merz dijo que “quiero evitar los malentendidos, como el de que ha habido un giro en la política de Alemania hacia Israel. No lo hay, seguimos sin ninguna duda firmes al lado de este país”.

Alemania “ha estado al lado de Israel durante 80 años. (...) Nada de eso va a cambiar (…) Seguiremos ayudando a este país a defenderse”, añadió.

Ahora bien, el canciller informó que “tenemos un disenso con el Gobierno (israelí), lo repito, pero una amistad puede aguantar algo así y tiene que aguantarlo. La solidaridad con Israel no significa dar por buena cualquier acción de un Gobierno y apoyarla, apoyarla incluso militarmente con armas”.

Cabe recordar que el mismo canciller, al anunciar la suspensión, que “el Gobierno alemán no autorizará ninguna exportación de equipo militar que pueda utilizarse en la Franja de Gaza hasta nuevo aviso”.

Esta orden fue publicada unas horas después de que Benjamin Netanyahu anunciara la expansión de su ofensiva en Gaza con los preparativos para ocupar la ciudad palestina.