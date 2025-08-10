En el Día del Minero: gobierno reconoce que “no han sido días fáciles” y espera “seguir profundizando” estándares de seguridad

Hasta la comuna de Petorca, en la Región de Valparaíso, llegó la ministra de Minería, Aurora Williams, acompañada de su par del Trabajo, Giorgio Boccardo, para conmemorar el Día Del Minero.

Las autoridades participaron de una misa y una ceremonia donde se distinguió a personas y empresas del rubro en el sector.

Esta conmemoración se da a diez días de una de las peores tragedias mineras en el país, luego que seis mineros fallecieran tras el derrumbe de una unidad en la mina El Teniente, en la Región de O’Higgins.

En ese contexto, la ministra Williams, aseguró que “ no han sido días fáciles, pero para nosotros la actividad minera es fundamental en nuestro país ”.

“Y creo que esta reflexión nos va a llamar a construir una mejor minería, una minería que siga sustentando el desarrollo de nuestro país”, sostuvo.

Por su parte, el ministro Boccardo destacó que tras el accidente en El Teniente, se despegaron distintas unidades del gobierno para atender la emergencia, “con el objetivo de asegurar que se cumplan todas las condiciones de seguridad y salud para que nuestros mineros y mineras puedan desempeñar sus funciones de manera segura”.