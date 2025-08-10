Elizalde asegura que reapertura parcial de El Teniente se realiza “velando por la seguridad de los trabajadores”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió este domingo a la reapertura parcial de la mina El Teniente, en Rancagua, luego del accidente ocurrido el pasado jueves, que dejó seis trabajadores fallecidos.

El derrumbe de un sector del yacimiento Andesita e se produjo tras un sismo ocurrido en el lugar, cuyas causas, ya sea naturales o relacionadas a la faena minera, son parte de la investigación.

Sin embargo, este sábado, la Dirección del Trabajo autorizó la reanudación parcial de las faenas en la mina subterránea, restringida a sectores que no fueron alcanzados por el accidente.

La decisión se adoptó tras una fiscalización en terreno realizada por inspectores del organismo, quienes verificaron las condiciones de seguridad en las áreas Pilar Norte, Panel Esmeralda, Esmeralda, Pacífico Superior, Diablo Regimiento, Panel Reno, Dacita y Reservas Norte. Asimismo, la revisión incluyó el análisis del informe técnico de Sernageomin.

Frente a esto, Elizalde manifestó que “existe una normativa clara y la autorización de la reapertura se establece sobre criterios técnicos, considerando los parámetros de seguridad que deben garantizarse en esta faena minera”,

En esa línea, explicó que “Sernageomin y la Dirección del Trabajo, que corresponden a los organismos técnicos, han hecho una revisión de todas las instalaciones de El Teniente y han autorizado una reapertura gradual en las zonas que obviamente no fueron afectadas por el accidente”.

El titular de Interior respaldó la labor realizada por los servicios, asegurando que corresponden a “revisiones estrictamente técnicas que tienen en el centro mantener la actividad productiva, pero siempre velando por la seguridad de los trabajadores”.

“Existe un marco normativo que, en este caso, se ha aplicado para autorizar la reapertura parcial y gradual por parte de las autoridades técnicas”, finalizó Elizalde.