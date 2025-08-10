Bus interprovincial se vuelca al costado del camino cerca de Saltos del Laja: hay 15 personas lesionadas

Un bus de empresa interprovincial se habría volcado al borde del camino la madrugada de este domingo en la Ruta 5 Sur, cerca de Saltos del Laja, en la Región del Biobío.

El accidente habría ocurrido alrededor de las 6:30 de la mañana en el kilómetro 474 de la Ruta 5-Sur, cerca del límite entre las comunas de Cabrero y Los Ángeles.

Según reportan medios regionales, a la emergencia acudieron bomberos de Los Ángeles, Cabrero, Laja y Monte Águila para asistir la emergencia.

El volcamiento dejó hasta el momento un total de 15 personas lesionadas de diversa consideración, sin fallecidos .

“Un bus de la empresa Jet Sur que se desplaza en dirección al sur, su conductor habría perdido el control y la maniobrabilidad de este, desviando su trayectoria hacia un costado de la vía, volcando”, detalló el mayor de Carabineros de la SIAT Daniel Andrade, según detalla el medio Sabes.

Por el momento, el Ministerio Público ordenó que la Sección de Investigación Policial (SIAT) de Carabineros realizara las diligencias necesarias para esclarecer las causas concretas del accidente.