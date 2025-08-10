Persecución en Lo Prado termina con tres detenidos y choque a patrulla de Carabineros

Tres hombres fueron detenidos en la madrugada de este domingo luego colisionar contra una patrulla de Carabineros en Lo Prado, Región Metropolitana.

Carabineros informó que el vehículo en el que se transportaban los tres sujetos huyó luego de notar la presencial policial en medio de una fiscalización. A raíz de ello, inició una persecución por distintas calles de la comuna.

La capitán Francisca Arrieta, oficial de ronda Prefectura Santiago Occidente, sostuvo que en medio del seguimiento “los antisociales efectuaron disparos en contra del personal de Carabineros”.

La persecución terminó luego de que el vehículo particular no respetara un disco pare y colisionara contra la patrulla policial.

Los detenidos son mayores de edad y de nacionalidad chilena. El vehículo en el que se movilizaban no posee encargo por robo vigente y las armas que habrían utilizado no fueron encontradas en su interior, por lo que los uniformados aún trabajan en ubicarlas.