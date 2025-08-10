SUSCRÍBETE
Mundo

Detienen a banda que traficaba personas en la frontera entre Chile y Perú

La Policía Nacional del país vecino desarticuló al grupo de “coyotes” conocido como Los Discretos de la Frontera mientras pretendían ingresar a Perú de forma irregular, desde territorio chileno, a 38 extranjeros provenientes de Venezuela, Colombia y Ecuador.

Por 
Lya Rosén
El grupo fue capturado por la policía peruana en la frontera de Chile y Perú. Foto: Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú.

En un megaoperativo realizado en la frontera entre Chile y Perú, efectivos de la Policía Nacional (PNP) del país vecino detuvieron a seis ciudadanos peruanos que transportaban a 38 migrantes procedentes de distintos países de Latinoamérica.

Bajo el liderazgo del jefe de la Región Policial, general. Arturo Valverde, y con el apoyo de la Dirección de Inteligencia de Lima y la Superintendencia Nacional de Migraciones, la PNP logró detener el ingreso irregular de extranjeros provenientes de Venezuela, Colombia y Ecuador, desde Chile a territorio peruano.

Estos eran trasladados en cuatro vehículos por seis “coyotes”, como se conoce a quienes se dedican al tráfico de personas, pertenecientes a la organización criminal Los Discretos de la Frontera.

Por esta razón, tras ser detenidos por el presunto delito de tráfico ilícito de migrantes, los ciudadanos peruanos fueron puesto en custodía en la Unidad de Trata de Personas de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Tacna.

“Es importante resaltar que estos trabajos se vienen desarrollando a lo largo de la frontera. Intervenciones grandes, como esta, la hacemos luego de un paciente trabajo de inteligencia. Es una unidad de élite que está interviniendo, Radiopatrulla, y también la División de Investigación Criminal de acá de Tacna”, informó el general Valverde.

Asimismo, destacó el apoyo que realiza la Superintendencia Nacional de Migraciones en el desarrollo de dichos operativos. “Nos brindan la data inmediata y se procede a la expulsión inmediata de los extranjeros que ingresaron irregularmente”, puntualizó.

Los detalles del operativo en la frontera

El operativo se realizó entre el hito 10 y 12 de la línea de frontera, aproximadamente en el kilómetro 1.331 de la Carretera Panamericana Sur, y fue comunicado a la Fiscalía de turno que opera en Tacna para las acciones de ley inmediata.

Los extranjeros, entre los que se contaban 28 venezolanos, tres colombianos, dos ecuatorianos y cinco menores de edad, también fueron trasladados a la Divincri de Tacna, donde el equipo de Migraciones realizó la respectiva verificación migratoria, a fin de determinar el tipo de infracción cometida e iniciar el proceso sancionador correspondiente.

Más sobre:Tráfico de personasPerúChileFronteramigraciónbandaPolicial

