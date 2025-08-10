SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Dirección del Trabajo autoriza reinicio parcial de operaciones en mina El Teniente tras fatal accidente

El organismo permitió retomar labores en sectores no afectados por el derrumbe del 31 de julio, manteniendo la paralización en las áreas con mayor riesgo.

Por 
Roberto Martínez

La Dirección del Trabajo autorizó este sábado la reanudación parcial de las faenas en la mina subterránea de la División El Teniente de Codelco, restringida a sectores que no fueron alcanzados por el accidente ocurrido el pasado 31 de julio, que dejó seis trabajadores fallecidos tras un derrumbe.

La decisión se adoptó tras una fiscalización en terreno realizada por inspectores del organismo, quienes verificaron las condiciones de seguridad en las áreas Pilar Norte, Panel Esmeralda, Esmeralda, Pacífico Superior, Diablo Regimiento, Panel Reno, Dacita y Reservas Norte.

La revisión incluyó el análisis del informe técnico de Sernageomin, que previamente había aprobado el levantamiento de la paralización en estas zonas, así como la documentación exigida en materia de seguridad y salud laboral.

Entre los antecedentes evaluados se consideraron el programa de reintegro para trabajadores, la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (MIPER), el plan preventivo actualizado, los protocolos de respuesta ante emergencias, programas de capacitación y charlas de seguridad, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y las observaciones del Comité Paritario y del Departamento de Seguridad de la empresa.

Pese a este avance, la paralización total decretada el 1 de agosto sigue vigente en las áreas Recursos Norte, Andesita, Andes Norte y Diamante.

El levantamiento completo dependerá de nuevas resoluciones y actas de fiscalización de Sernageomin, además de las inspecciones correspondientes de la Dirección del Trabajo.

En tanto, Codelco informó que definirá próximamente su plan de reinicio de actividades en las zonas autorizadas, lo que permitirá también reactivar los contratos de empresas colaboradoras vinculadas a dichas áreas.

Cabe recordar que el jueves 31 de julio, el incidente provocó la muerte de seis trabajadores: Paulo Marín Tapia, electricista de Salfa Montajes, además de otros cinco operarios que pertenecían a la empresa contratista Gardilcic, identificados como Gonzalo Núñez Caroca, Jean Miranda Ibaceta, Álex Araya Acevedo, Carlos Andrés Arancibia Valenzuela y Moisés Pavez Armijo.

El hecho ocurrió en una zona de explotación donde, por causas que aún se investigan, se produjo un colapso de material rocoso que sepultó a las víctimas.

Tras el suceso, las autoridades ordenaron la suspensión inmediata de las faenas en toda la operación subterránea mientras se desarrollaban labores de rescate, peritajes técnicos y fiscalizaciones de seguridad.

Sernageomin y la Dirección del Trabajo iniciaron investigaciones para establecer las responsabilidades y determinar las condiciones en que se encontraban las instalaciones

Más sobre:El TenienteCodelcoDirección del TrabajoSernageomínMineríaNacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Las calles de San Francisco: un relato de Jaime Bayly

Britpop: a 30 años de uno de los últimos grandes fenómenos de la música y cómo impactó en Chile

El final de la disputa familiar por la herencia de Pedro Lemebel y su regreso a librerías chilenas

Verdades como puños: un relato de Irene Vallejo

Jason Momoa: “Realmente triunfo en el caos. Necesito hacer diez cosas a la vez. Es mi forma de funcionar”

La UE y potencias europeas piden a Trump que tenga en cuenta a Ucrania en su reunión con Putin

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

3.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

4.
Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

5.
Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Servicios

Alertan por precipitaciones con isoterma cero alta en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos

Alertan por precipitaciones con isoterma cero alta en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión Española por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión Española por TV y streaming

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

Dirección del Trabajo autoriza reinicio parcial de operaciones en mina El Teniente tras fatal accidente
Chile

Dirección del Trabajo autoriza reinicio parcial de operaciones en mina El Teniente tras fatal accidente

PPD celebra su Consejo Nacional: ratifican respaldo a Jara y apuesta por lista parlamentaria única

Alertan por precipitaciones con isoterma cero alta en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos

El verdadero tesoro de la minería
Negocios

El verdadero tesoro de la minería

La fórmula Nvidia: Cómo convertir a Trump de enemigo en aliado

Susana Jiménez: “Hay inconsistencia entre lo que estaba en el programa de Jara y lo que dicen sus equipos económicos, y eso debe transparentarse”

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial?
Tendencias

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial?

Metro de Santiago inaugura experiencia inmersiva de El Principito en estación Baquedano

Por qué la reunión con Trump es clave para Putin y los objetivos de Rusia en Ucrania

La Roja de básquetbol arrasa en el Preclasificatorio al Mundial con un aplastante triunfo ante El Salvador
El Deportivo

La Roja de básquetbol arrasa en el Preclasificatorio al Mundial con un aplastante triunfo ante El Salvador

Antes de visitar a la U por la Sudamericana: el Independiente de los chilenos mastica un empate ante River

Joaquín Niemann tiene un leve repunte y Mito Pereira se ilusiona en el LIV de Chicago

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Las calles de San Francisco: un relato de Jaime Bayly
Cultura y entretención

Las calles de San Francisco: un relato de Jaime Bayly

El final de la disputa familiar por la herencia de Pedro Lemebel y su regreso a librerías chilenas

Britpop: a 30 años de uno de los últimos grandes fenómenos de la música y cómo impactó en Chile

La UE y potencias europeas piden a Trump que tenga en cuenta a Ucrania en su reunión con Putin
Mundo

La UE y potencias europeas piden a Trump que tenga en cuenta a Ucrania en su reunión con Putin

Cristina Fernández arremete contra Javier Milei: “A vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Casa Rosada”

Como representante adjunta de EE.UU ante la ONU: Trump nombra a Tammy Bruce, expresentadora de Fox News

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?