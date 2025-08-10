SUSCRÍBETE
Nacional

FACH investiga hallazgo realizado en Parque Nacional Morro Moreno que podría corresponder a avión desaparecido en 1962

El B-26 Invader N°838 desapareció el 10 de mayo de 1962 tras realizar un vuelo de instrucción. Sus tres ocupantes fueron declarados fallecidos: el teniente Mario Sepúlveda Zúñiga, el subteniente Gracián Figueroa Navarrete y el subteniente Pedro Gutiérrez.

Joaquín Barrientos
FACH investiga hallazgo realizado en Parque Nacional Morro Moreno que podría corresponder a avión desaparecido en 1962

La Fuerza Aérea de Chile (FACH) se encuentra realizando una investigación tras el hallazgo realizado por excursionistas al interior del Parque Nacional Morro Moreno, en la Región de Antofagasta.

Durante la excursión habrían encontrado restos de una aeronave que supuestamente correspondería a un modelo B-26 Invader, el que habría estado desaparecido junto a sus tres ocupantes desde 1962.

La FACH señaló en un comunicado que se habrían contacto con las personas que realizaron el hallazgo. Tras ello, dispusieron personal de la Vª Brigada Aérea para hacer peritajes en terreno.

“En un proceso que debe ser minucioso, detallado y que tomará varias jornadas de trabajo, de manera de asegurar que se cubra toda el área de interés", detallan al respecto.

Además de lo anterior, por el momento la institución enfatiza que no es posible asegurar fehacientemente si los restos corresponderían al B-26 Invader desaparecido en 1962 hasta poder realizar la investigación correspondiente.

“En la zona de Morro Moreno, entre los años 1955 y 1981, se produjeron ocho accidentes aéreos en distintos lugares del sector, donde se vio involucrado material que no solamente pertenecía a la Fuerza Aérea, por lo tanto, sin realizar los peritajes correspondientes no se puede aseverar que los restos encontrados correspondan a la aeronave B-26 Invader N° 838″, explican.

La institución asegura que están realizando “un riguroso análisis pericial para determinar con mayor exactitud a que corresponden las partes y piezas recuperadas“ y que entregarán mayor información al respecto más adelante.

El hallazgo de los excursionistas

Según la información compartida por los excursionista a La Estrella de Antofagasta, habrían encontrado en una zona del parque nacional piezas oxidadas que podrían corresponder al fuselaje, marcos de ventanas y telas quemadas de la aeronave.

Uno de los excursionistas, Mauro Gómez, relató al citado medio que habrían organizado una excursión al lugar junto a siete amigos interesados en encontrar la aeronave.

Según menciona, subieron aproximadamente 19 kilómetros por el cerro hasta encontrar los restos, que mencionan que serían de una aeronave militar por el grosor de las piezas y la forma de los marcos de las ventanas, ovalados. Además, detallan que no podrían corresponder a algún vehículo abandonado al resultar un sector inaccesible para estos.

“Vimos en un inicio algunos trozos de metal, y cada vez que más escalábamos sobre el morro comenzamos a encontrar restos de metal con remaches y aluminio. Sabíamos que ya se habían localizado estos restos antes, pero las lluvias a cada tanto tiempo los tapaban”, señaló.

El vuelo del B-26 Invader N°838

El mencionado vuelo se desarrolló el pasado 10 de mayo de 1962. La aeronave N° 838 habría partido hacia el Cerro Moreno con la intención de realizar un vuelo de instrucción.

A bordo iban el teniente Mario Sepúlveda Zúñiga, el subteniente Gracián Figueroa Navarrete y el subteniente Pedro Gutiérrez.

Durante el viaje el avión perdieron contacto con tierra y desde entonces no se supo más sobre la aeronave o sus ocupantes.

La FACH declaró los pilotos fallecidos y hasta el momento la búsqueda ha resultado infructuosa.

La zona a la que viajaban era reconocida por sus múltiples desapariciones. Conocida como “El triángulo de Morro Moreno”, como detalló la FACH, hasta el momento han ocurrido ocho desapariciones de aeronaves que todavía no han podido resolverse.

