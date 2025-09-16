SUSCRÍBETE
Mundo

Trasladan de urgencia al hospital al expresidente brasileño Jair Bolsonaro

Fue trasladado este martes a un hospital de Brasilia, después de que mostrara una bajada de presión arterial y una crisis de hipo que le provocó vómitos.

Por 
Europa Press
El expresidente Jair Bolsonaro sale del hospital bajo fuertes medidas de seguridad después de someterse a procedimientos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agênc

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023) ha sido trasladado este martes a un hospital de la capital del país, Brasilia, después de que mostrara una bajada de presión arterial y una crisis de hipo que le ha provocado vómitos, luego que este fin de semana se sometiera a un procedimiento médico.

“Bolsonaro se sintió mal, con hipo severo, vómitos y presión arterial baja. Acudió al (Hospital) DF Star acompañado por guardias penitenciarios que custodiaban su domicilio en Brasilia, ya que se trataba de una emergencia. Pido oraciones de todos para que no sea nada grave”, ha informado uno de sus hijos, Flávio, a través de su perfil en la red social X.

El expresidente cumple arresto domiciliario desde el pasado 4 de agosto por incumplir algunas de las medidas cautelares impuestas por su supuesta responsabilidad en el financiamiento de una trama para entorpecer desde Estados Unidos la causa en su contra por golpe de Estado, si bien ha sido condenado a más de 27 años de prisión por este último caso

