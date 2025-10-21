SUSCRÍBETE
Mundo

Tribunal Superior de Bogotá absuelve al expresidente Álvaro Uribe, revocando la condena en primera instancia

El Tribunal Superior de Bogotá revocó este martes, en segunda instancia, una condena contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y lo absolvió de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. El exmandatario había sido condenado en primera instancia a 12 años bajo arresto domiciliario, por esos cargos.

Por 
France 24
El expresidente Álvaro Uribe habla durante una conferencia de prensa en la sede del partido Centro Democrático tras reunirse con el presidente electo Gustavo Petro en Bogotá, el 29 de junio de 2022. Foto: Archivo Lina Gasca

Absuelto en segunda instancia el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

“No se acreditó directa o indirectamente que Álvaro Uribe hubiera instigado el delito de soborno en actuación penal (...) por tanto la Sala revocará la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez como determinador del delito de soborno en actuación penal”, aseguró el magistrado Manuel Antonio Merchán al leer el fallo este martes 21 de octubre.

Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, defendió su inocencia en el primer juicio contra un expresidente en el país y tildó la entonces condena a 12 años, bajo arresto domiciliario, de persecución política.

El ex jefe de Estado aseguró en ese momento que la jueza actuó sesgada en su contra. Sus abogados apelaron cuestionando la validez de las pruebas al considerar que no se demostró de manera “inequívoca” la responsabilidad del expresidente, algo ahora respaldado con el nuevo fallo.

“La motivación de la sentencia presenta deficiencias estructurales (...) uso de premisas vagas y sesgos retóricos y omisión de análisis integral”, indicó el tribunal en la audiencia al referirse al dictamen anterior.

La absolución se da en el caso de supuestas presiones a Carlos Enrique Vélez, Eurídice Cortés y el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien está preso y era considerado un testigo clave.

Sin embargo, el caso no termina. El nuevo fallo puede ser elevado por las partes en un recurso adicional a la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra.

El proceso penal contra Uribe, un político conservador de 73 años, genera un pulso político entre seguidores y detractores en momentos en que el país se encuentra en plena campaña preelectoral para los comicios legislativos y presidenciales de 2026. Uribe se lanzaría de nuevo para ser senador si sus temas judiciales se lo permiten, según ha indicado su partido político, el Centro Democrático.

El actual mandatario Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia, expresó en redes sociales su desacuerdo con la revocación de la sentencia de primera instancia contra su oponente político.

“El tribunal superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la corte Suprema de justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad. Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”, señaló Petro en un mensaje difundido en su cuenta de la plataforma X.

“Ahora Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país En la comisión de acusaciones ya buscan, los que están metidos en el desfalco del Fomag, el golpe de estado Así que ha llegado la hora de las definiciones y quien define no es Trump, es el pueblo. Los espero en la plaza de Bolívar de Bogotá este viernes para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente”, agregó Petro.

