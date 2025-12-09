Trump acusa a México de incumplir tratado de aguas y amenaza con imponer un arancel del 5%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes una dura advertencia contra México, acusándolo de incumplir el Tratado de Aguas que ambos países mantienen vigente desde 1944 y de perjudicar directamente a las zonas agrícolas del sur estadounidense.

En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario afirmó que “México continúa violando nuestro tratado de aguas” y que esta situación “está dañando seriamente nuestros hermosos cultivos y ganado de Texas”.

Según publicó el republicano, México mantiene una deuda superior a 800.000 acres-pie de agua -equivalente a más de 987 millones de metros cúbicos- correspondiente a los últimos cinco años en los que, asegura, el país vecino no ha cumplido sus obligaciones de entrega.

La exigencia de Trump

De acuerdo con el presidente, Estados Unidos necesita que México libere 200.000 acres-pie antes del 31 de diciembre, mientras que el resto del volumen pendiente debe entregarse “poco después”.

“ Hasta ahora, México no está respondiendo, y es muy injusto para nuestros agricultores , que merecen esta agua tan necesaria”, escribió.

En el mismo mensaje, Trump anunció que ya ha autorizado la documentación necesaria para imponer un arancel del 5% a México si no se libera el agua de inmediato.

“ Por eso he autorizado la documentación para imponer un arancel del 5% sobre México si estas aguas no son liberadas inmediatamente ”, advirtió el presidente.

La amenaza implica reactivar una estrategia ya utilizada en el pasado por el republicano, que es utilizar las tarifas comerciales como mecanismo de presión para forzar acuerdos o cambios de conducta por parte de otros países.

Trump insistió en que cada día que México “demora” en liberar el agua afecta más a los agricultores estadounidenses, cuyas tierras dependen del suministro proveniente del Río Bravo para riego y ganadería.

“ México tiene la obligación de arreglar esto ahora ”, concluyó en su publicación, en la que se refirió repetidamente a los productores agrícolas como una prioridad nacional.

La controversia añade presión a una relación bilateral ya marcada por tensiones en materia migratoria, fronteriza y comercial, y abre un nuevo frente diplomático en un momento en que ambos gobiernos enfrentan desafíos internos significativos.