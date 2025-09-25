Trump acusa “triple sabotaje” en Asamblea General de la ONU y exige investigación inmediata

Luego de su intervención en la 80a Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refugió en redes sociales para manifestar que fue víctima de tres actos de “sabotaje” antes y durante su presentación.

El martes, Trump se presentó ante los representantes de las naciones que forman parte de la ONU. En la instancia arremetió contra todos: cuestionó al organismo por fracasar en sus intentos de paz en Gaza y Ucrania, señaló el calentamiento global como “una estafa” y también dijo que él había “terminado siete guerras”.

Pero antes de aquello, al inicio de su discurso, evidenció un problema que lo afectó directamente: la falla del sistema del teleprompter, donde leería su discurso.

Sin embargo, durante esta jornada, Trump aseguró que ese fue solo uno de los tres episodios de “sabotaje” que vivió en la ONU, los cuales narró en un mensaje posteado en su red Truth Social.

El republicano señaló que “una verdadera desgracia tuvo lugar ayer en las Naciones Unidas: ¡no uno, ni dos, sino tres eventos muy siniestros!“.

Los tres sabotajes según Trump

El magnate aseguró que “primero, la escalera mecánica que subía a la sala principal de discursos se detuvo bruscamente. Se detuvo en un golpe".

“Es increíble que Melania y yo no caímos hacia adelante sobre los bordes afilados de estos escalones de acero, de cara. Solo gracias a que nosotros estábamos agarrando el pasamanos con fuerza no fue un desastre”, lamentó el inquilino de la Casa Blanca, pese a que los registros en redes sociales dan cuenta que aún no avanzaba en altura.

When the escalator came to a sudden halt, Secret Service just looked around hoping someone would fix the problem.



That wasn’t supposed to happen and it turned Trump into a stationary target. Why did they not cover and evacuate him immediately? pic.twitter.com/Crtg2yPKbq — Wall Street Mav (@WallStreetMav) September 23, 2025

Cabe señalar que desde la Casa Blanca, informaron que el Servicio Secreto se involucrará en la investigación por el frenado de la escalera mecánica.

En esa línea, Trump calificó el acto como “un sabotaje absoluto” y refirió el hecho a un artículo publicado por el periódico The London Times, donde en la antesala señaló que “los trabajadores de la ONU ‘bromeaban sobre apagar una escalera mecánica’”, afirmó.

Para los responsables de este acto, pidió que sean arrestados a la brevedad.

“Luego, mientras estaba de pie frente a una multitud de millones de personas en todo el mundo, e importantes líderes en el Salón, mi teleprompter no funcionó. Estaba frío como una piedra, oscuro. Inmediatamente pensé: ‘Guau, pr i mero el evento de la escalera mecán i ca y ahora un mal teleprompter . ¿Qué clase de lugar es este?’“ , narró el mandatario.

Según su versión, el dispositivo que ayuda en la lectura frente a una cámara de televisión se activó luego de 15 minutos de iniciado su discurso.

🇺🇸🇺🇳 La reacción de Trump cuando le apagaron el teleprompter al inicio de su discurso en la ONU:



“No me importa dar este discurso sin teleprompter. Me gusta, porque así hablo desde el corazón. Sólo puedo decir que quien esté manejando ese teleprompter está en serios problemas”. pic.twitter.com/za4L5HoJ5x — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) September 23, 2025

“La buena noticia es que el discurso ha recibido críticas fantásticas. Tal vez apreciaron el hecho de que muy pocas personas podrían haber hecho lo que yo hice”, afirmó Trump.

También acusó problemas con el audio en el salón mientras hablaba. “Después de pronunciar mi discurso, me dijeron que el sonido estaba completamente apagado en el auditorio donde se pronunció, que los líderes mundiales, a menos que usaran los auriculares de los intérpretes, no podían escuchar nada”, reclamó.

Así, Trump dio cuenta de que una vez concluida su presentación, que se extendió por 56 minutos, se acercó a su esposa Melania Trump, a quién le preguntó “¿cómo lo hice?“, momento en que la primera dama le respondió: “No pude escuchar una palabra de lo que d i j i ste”.

“Esto no fue una coincidencia, fue un triple sabotaje en la ONU. Deberían avergonzarse de sí mismos”, agregó Trump, al tiempo que anunció el envío de los antecedentes en una carta al secretario general del organismo, António Guterres.

“Exijo una investigación inmediata”, añadió. “No es de extrañar que las Naciones Unidas no hayan podido hacer el trabajo para el que fueron puestas en existencia. Se deben guardar todas las cintas de seguridad en la escalera mecánica, especialmente el botón de parada de emergencia”, sostuvo.