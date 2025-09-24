SUSCRÍBETE
Mundo

Estados Unidos dice que el Servicio Secreto investiga el parón de una escalera mecánica ante Trump en la sede de la ONU

“Si alguien en la ONU detuvo intencionalmente la escalera mecánica mientras el presidente y la primera dama subían, debe ser despedido e investigado inmediatamente”, señaló la portavoz de la Casa Blanca.

Por 
Europa Press
Foto: Europa Press.

La Casa Blanca ha anunciado la apertura de una investigación en torno al hecho de que una escalera mecánica se parara justo cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, iba a subirse en ella junto a la primera dama, Melania Trump, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, una pesquisa en la que está implicado el Servicio Secreto.

“Si alguien en la ONU detuvo intencionalmente la escalera mecánica mientras el presidente y la primera dama subían, debe ser despedido e investigado inmediatamente”, ha dicho la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un mensaje en la red social X, tras lo que ha anunciado en declaraciones a la cadena de televisión Fox News que hay una investigación en marcha.

“Sé que tenemos personal, incluyendo al Servicio Secreto de Estados Unidos, investigando esto para llegar al fondo del asunto”, ha dicho a Fox News. “Si descubrimos que se trataba de personal de la ONU que intentaba deliberadamente hacer tropezar, literalmente, al presidente y a la primera dama de Estados Unidos, será mejor que rindan cuentas por ello y yo personalmente me encargaré de ello”, ha agregado.

Así, tras ser cuestionada sobre si se había tratado de un “sabotaje”, Leavitt ha subrayado que “es lo que le parece”, al tiempo que ha indicado que una de las periodistas que iba en el desplazamiento a la sede de Naciones Unidas para presenciar el discurso de Trump ante la Asamblea General “dice que el audio dentro de la sala era mucho más bajo y diferente para el presidente de Estados Unidos”. “Cuando juntas todo, no parece una coincidencia”, ha zanjado.

Por su parte, el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, ha indicado en una nota de prensa que la escalera mecánica se habría detenido después de que un cámara de la delegación estadounidense pisara “sin darse cuenta” un mecanismo de seguridad en la parte superior tras adelantarse a Trump y la primera dama para documentar su llegada.

Dujarric ha indicado que Trump y su esposa se acercaron a la escalera mecánica tras pasar el control de seguridad en la entrada del edificio, tras lo que “en un esfuerzo por documentar su llegada, un cámara de la delegación estadounidense se subió a la escalera mecánica antes que el presidente y la primera dama”. “Cuando el cámara, que iba de espaldas a la escalera cuando llegó a la parte superior, la primera dama, seguida por el presidente Trump, se subieron en la parte baja. En ese momento, la escalera mecánica se paró”, ha explicado.

“Nuestro técnico, que estaba en el lugar, reinició la escalera mecánica en cuando que la delegación llegó al segundo piso”, ha manifestado, al tiempo que ha incidido en que la investigación posterior, “que incluye una lectura de la unidad de procesamiento central de la máquina”, indica que “la escalera se detuvo después de que fuera activado un mecanismo de seguridad en el peine del escalón en la parte superior”.

“El mecanismo de seguridad está diseñado para evitar que personas u objetos queden atrapados accidentalmente en el engranaje. El cámara podría haber activado sin darse cuenta la función de seguridad descrita anteriormente”, ha zanjado, tras el incidente, sobre el que el propio Trump ironizó durante su discurso al señalar que había recibido dos cosas de Naciones Unidas, “una escalera mecánica en mal estado y un teleprompter en mal estado”.

El mandatario afirmó que el teleprompter falló durante su discurso ante la Asamblea General y aseguró que “todo lo que puede decir es que el que esté operando el teleprompter está en graves problemas”. Sin embargo, una vez que terminó de hablar, la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, aseguró que “los teleprompter de Naciones Unidas funcionan perfectamente”, sin que se sepa si la delegación llevó uno propio para el discurso de Trump, que habló apoyado por notas escritas.

