Trump advierte a Maduro de que tiene “los días contados” en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a subir el tono con respecto a Venezuela y ha advertido a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de que tiene “los días contados” y ha reiterado que los ataques contra supuestos narcotraficantes en aguas del Caribe “pronto” se llevaran a cabo también por tierra.

“Sus días están contados”, ha dicho Trump cuando se le ha insistido en una entrevista para el periódico ‘Politico’ sobre qué estaría dispuesto a hacer para sacar al presidente venezolano del poder. Asimismo, se ha negado a responder si Washington finalmente dará el paso de invadir Venezuela para llevar a cabo estos planes, alegando la supuesta hostilidad por parte del citado medio en su cobertura sobre él. “No quiero hablar contigo de estrategia militar”, ha espetado.

Trump ha aprovechado para elogiar a la parte “próspera” de la inmigración de Venezuela, aquella que votó por él mayoritariamente, ha remarcado, no sin antes acusar a Maduro de haber enviado a otros, principalmente “presos” y personas ingresadas “en instituciones psiquiátricas”, a Estados Unidos con el beneplácito del expresidente Joe Biden.

“Nos envió a millones de personas, muchas de prisiones, muchos narcotraficantes, jefes de la droga, de instituciones psiquiátricas (...) Los envió a nuestro país, donde teníamos un presidente muy estúpido. (...) Biden tiene un cociente intelectual bajo, especialmente ahora”, ha agraviado a su antecesor en el cargo.

Trump también ha elogiado al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a los ataques sobre supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico y ha asegurado que gracias a ellos se están salvando de media la vida de 25.000 estadounidenses.

Según el presidente de Estados Unidos, “en promedio”, cada una de esas embarcaciones mata a 25.000 estadounidenses y si bien ha afirmado que no le gusta tener que llegar al extremo de bombardearlas, las cifras, ha remarcado, le dan la razón. “La cantidad de drogas que entran por mar se ha reducido en un 92 por ciento y estoy tratando de averiguar quiénes son esos del ocho por ciento”, ha apuntado.

“Ya nadie quiere traer barcos cargados de droga a Estados Unidos”, se ha jactado Trump, quien ha asegurado que tomaría medidas similares contra los cárteles de la droga de México o Colombia, después de que durante la entrevista le hayan señalado que gran parte de la droga que llega a Estados Unidos procede de esos dos países y no de Venezuela.

Por otro lado, ha restado importancia al indulto concedido al expresidente hondureño acusado por narcotráfico, Juan Orlando Hernández, y ha descartado que haya podido dar un mensaje equivocado a los traficantes de drogas.

“No lo conozco, sé muy poco de él”, ha reconocido Trump, quien también ha admitido que le concedió el indulto en base a las teorías de que Hernández fue víctima de una trampa de los expresidentes Barack Obama y Joe Biden.

“Él era el presidente del país, el país trafica con drogas, como probablemente se podría decir de todos los países, y por ser presidente, le dieron 45 años de prisión. Hay mucha gente luchando por Honduras, gente muy buena que conozco. Y creen que lo trataron fatal, y me pidieron que lo hiciera”, ha contado.