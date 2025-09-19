Trump afirma que hablará sobre comercio y que intentará cerrar un acuerdo sobre TikTok con Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que en la llamada que sostendrá hoy con su homólogo chino Xi Jinping tratarán temas relativos al comercio y sobre la red social TikTok.+

“Voy a hablar con el presidente Xi, como saben, el viernes, en relación con TikTok, y también sobre el comercio”, adelantó en una entrevista concedida a Fox News.

El mandatario estadounidense, además, sostuvo que “estamos muy cerca de acuerdos en todo. Y mi relación con China es muy buena”.

De acuerdo con lo reportado por DW, una de las opciones para Tiktok pueda funcionar sin restricciones en EE.UU. podría ser mediante un consorcio controlado por Oracle y los fondos de inversión californianos, Silver Lake y Andreessen Horowitz.

Desde su primera administración Trump se enfrascó en una guerra arancelaria contra Pekín, a quien acusa de prácticas comerciales desleales y de causar un déficit comercial excesivo con Washington. Ante esta situación, ha impuesto, además de a otros países, elevados aranceles a China. En junio de este año, ministro chino de Comercio Wang Wentao acusó que el arancel de 53,6% es uno de “los más altos del mundo”.

En cuanto a TikTok, Trump ha señalado que esta aplicación supone un riesgo para la seguridad nacional debido a que al ser propiedad de una empresa china, ésta podría entregar datos de los usuarios estadounidenses al gobierno chino. Pekín, por su lado, ante los intentos del magnate por cerrar la plataforma en EE.UU., ha desmentido las acusaciones y ha tildado el conflicto como una “persecución política xenófoba”.