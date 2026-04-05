Trump afirma que hay “buena posibilidad” de alcanzar acuerdo con Irán este lunes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que hay una “buena posibilidad” de lograr un acuerdo con Irán el lunes, en medio de la pretensión de Estados Unidos para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz.

Las declaraciones se dan en paralelo a las amenazas directas del mandatario estadounidense en contra de Irán exigiendo la apertura de la ruta marítima que transporta 20% del petróleo del mundo. " “Vivirán en el infierno, solo miren” , apuntó.

“Creo que hay una buena posibilidad para mañana, están negociando ahora”, declaró el mandatario a un periodista de Fox News.

Sin embargo, Trump sostuvo que en el caso de no llegar prontamente a un acuerdo “estoy considerando hacerlo volar todo por los aires y tomar el control del petróleo”.

En medio de la crisis energética causada por el cierre del estrecho de Ormuz, el mandatario estadounidense fijo un plazo de diez días, a modo de ultimátum, para reabrir la ruta o llegar a algún acuerdo.