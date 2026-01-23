Trump afirma “tener derecho” a presidir la Junta de Paz de Gaza aun cuando deje la Casa Blanca

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este jueves que “tiene derecho” a seguir dirigiendo la Junta de Paz de Gaza, el organismo que él mismo impulsó para el enclave palestino, más allá de su segundo mandato en la Casa Blanca e, incluso, “de por vida”.

“Tengo derecho a serlo si quiero”, respondió Trump al ser consultado a bordo del Air Force One, el avión presidencial, sobre si considera presidir el órgano de transición diseñado por su Ejecutivo, aun cuando termine su actual posición como jefe de Estado.

Para luego añadir que todavía tiene que decidirlo, pero que “a ellos (no dijo quiénes) les gustaría” que continuase al mando de este.

“En teoría es de por vida, pero no estoy seguro de quererlo”, afirmó.

De la misma forma, abordó la futura misión del organismo instaurado por su plan para el futuro de la franja gazatí, afirmando que “va a hacer un gran trabajo” con el enclave “y quizás con otras cosas”.

“Podría ir más allá de Gaza y trabajar en relación con Naciones Unidas, que siempre he dicho que tienen un gran potencial”, apuntó.

President Donald J. Trump signs and ratifies the Board of Peace charter, officially making the Board of Peace an international organization.



THE PEACE PRESIDENT 🕊️🇺🇸 pic.twitter.com/J7v8d0S8m7 — The White House (@WhiteHouse) January 22, 2026

“Creo que trabajar con la Junta de Paz va a ser positivo para Naciones Unidas”, reafirmó el republicano, horas después de haber insinuado en el Foro Económico Mundial de Davos que ambas entidades se podrían “combinar”, además de apuntar a que la Junta, tras Gaza, podría expandirse para tener un alcance global.

En días anteriores, Trump ya había dicho que el comité que él mismo impulsó podría sustituir a la ONU, pese a que ésta última negó cualquier preocupación al respecto y señaló que la Junta “sigue siendo amorfa” en cuanto a sus funciones.

A pesar de esto, el presidente de EE.UU. admitió no haber “hablado con ellos” y aseguró, como en anteriores ocasiones, que los miembros de la ONU “no han estado a la altura”, aludiendo esta vez a “las ocho guerras” que asegura haber resuelto.

Trump se vanagloria de haber puesto fin a conflictos como el del este de República Democrática del Congo (RDC), el de Armenia y Azerbaiyán, el de Camboya y Tailandia o el que estalló el pasado año entre India y Pakistán.

Aunque algunos continúan ocurriendo, como es el caso de la RDC, o bien han terminado a través de conversaciones directas entre los beligerantes, como aseguran tanto Nueva Delhi como Islamabad.

Además, en el Medio Oriente, Israel sigue atacando Gaza casi diariamente a pesar del alto el fuego en vigor, mientras el Ejército israelí denuncia incursiones contra sus posiciones en el enclave palestino.

La creación del organismo es parte de la propuesta de EE.UU. para el futuro de Gaza tras el conflicto. La aplicación de su primera fase se inició en octubre de 2025 tras un acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), que llevó aparejada una tregua

Además, el propio Trump anunció la semana pasada el inicio de la segunda etapa, sin dar más detalles hasta ahora.