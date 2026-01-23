SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump afirma “tener derecho” a presidir la Junta de Paz de Gaza aun cuando deje la Casa Blanca

    El presidente de EE.UU., además, se refirió a la misión del organismo y afirmó que “va a hacer un gran trabajo” con el enclave “y quizás con otras cosas”, aludiendo a la idea de que el comité podría trabajar con la ONU.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Facebook @DonaldTrump

    El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este jueves que “tiene derecho” a seguir dirigiendo la Junta de Paz de Gaza, el organismo que él mismo impulsó para el enclave palestino, más allá de su segundo mandato en la Casa Blanca e, incluso, “de por vida”.

    “Tengo derecho a serlo si quiero”, respondió Trump al ser consultado a bordo del Air Force One, el avión presidencial, sobre si considera presidir el órgano de transición diseñado por su Ejecutivo, aun cuando termine su actual posición como jefe de Estado.

    Para luego añadir que todavía tiene que decidirlo, pero que “a ellos (no dijo quiénes) les gustaría” que continuase al mando de este.

    “En teoría es de por vida, pero no estoy seguro de quererlo”, afirmó.

    De la misma forma, abordó la futura misión del organismo instaurado por su plan para el futuro de la franja gazatí, afirmando que “va a hacer un gran trabajo” con el enclave “y quizás con otras cosas”.

    Podría ir más allá de Gaza y trabajar en relación con Naciones Unidas, que siempre he dicho que tienen un gran potencial”, apuntó.

    “Creo que trabajar con la Junta de Paz va a ser positivo para Naciones Unidas”, reafirmó el republicano, horas después de haber insinuado en el Foro Económico Mundial de Davos que ambas entidades se podrían “combinar”, además de apuntar a que la Junta, tras Gaza, podría expandirse para tener un alcance global.

    En días anteriores, Trump ya había dicho que el comité que él mismo impulsó podría sustituir a la ONU, pese a que ésta última negó cualquier preocupación al respecto y señaló que la Junta “sigue siendo amorfa” en cuanto a sus funciones.

    A pesar de esto, el presidente de EE.UU. admitió no haber “hablado con ellos” y aseguró, como en anteriores ocasiones, que los miembros de la ONU “no han estado a la altura”, aludiendo esta vez a “las ocho guerras” que asegura haber resuelto.

    Trump se vanagloria de haber puesto fin a conflictos como el del este de República Democrática del Congo (RDC), el de Armenia y Azerbaiyán, el de Camboya y Tailandia o el que estalló el pasado año entre India y Pakistán.

    Aunque algunos continúan ocurriendo, como es el caso de la RDC, o bien han terminado a través de conversaciones directas entre los beligerantes, como aseguran tanto Nueva Delhi como Islamabad.

    Además, en el Medio Oriente, Israel sigue atacando Gaza casi diariamente a pesar del alto el fuego en vigor, mientras el Ejército israelí denuncia incursiones contra sus posiciones en el enclave palestino.

    La creación del organismo es parte de la propuesta de EE.UU. para el futuro de Gaza tras el conflicto. La aplicación de su primera fase se inició en octubre de 2025 tras un acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), que llevó aparejada una tregua

    Además, el propio Trump anunció la semana pasada el inicio de la segunda etapa, sin dar más detalles hasta ahora.

    Más sobre:Donald TrumpJunta de PazGazaONUMundoEE.UU.

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobernadores de Ñuble y Biobío afirman que “exceso de burocracia” retrasa la entrega de ayuda a afectados por incendios

    Diego Ibáñez critica exclusión del FA y del PC de cónclave citado por el PS: “Me parece nefasto”

    Gobierno informa 18 incendios en combate, 42 mil hectáreas arrasadas y más de 2.000 viviendas afectadas

    Detienen a acusado de provocar uno de los principales incendios en el Biobío: usaba cocina en mal estado

    De Siches a Cordero: la disímil performance de los independientes del gobierno de Boric

    El camino a contrarreloj de Ximena Lincolao para tomar el Ministerio de Ciencia: “En este minuto mi proceso es escuchar y aprender”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Gobernadores de Ñuble y Biobío afirman que “exceso de burocracia” retrasa la entrega de ayuda a afectados por incendios
    Chile

    Gobernadores de Ñuble y Biobío afirman que “exceso de burocracia” retrasa la entrega de ayuda a afectados por incendios

    Diego Ibáñez critica exclusión del FA y del PC de cónclave citado por el PS: “Me parece nefasto”

    Gobierno informa 18 incendios en combate, 42 mil hectáreas arrasadas y más de 2.000 viviendas afectadas

    Informe de la Dipres alerta por envejecimiento de la población y que gasto en Salud representará el 12% del PIB al 2050
    Negocios

    Informe de la Dipres alerta por envejecimiento de la población y que gasto en Salud representará el 12% del PIB al 2050

    Kast definió a los subsecretarios que acompañarán a Tomás Rau en el Ministerio del Trabajo

    A menos de 50 días del fin del gobierno de Boric, proyectos en evaluación ambiental suman US$91.111 millones

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio
    Tendencias

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    “Nos volveremos a encontrar”: Lucas Cepeda se despide de Colo Colo tras su fichaje en Elche
    El Deportivo

    “Nos volveremos a encontrar”: Lucas Cepeda se despide de Colo Colo tras su fichaje en Elche

    “Va a ser una recuperación lenta y dolorosa”: Ruy Barbosa está en Chile y ya fue operado luego de su accidente en el Dakar

    Buscaban a denunciados por abuso sexual: barristas de Alianza Lima invaden entrenamiento y agreden a jugadores

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Arctic Monkeys saca nueva canción tras cuatro años de ausencia: estará en disco solidario de War Child Records
    Cultura y entretención

    Arctic Monkeys saca nueva canción tras cuatro años de ausencia: estará en disco solidario de War Child Records

    Isabel Pantoja celebrará 50 años de carrera musical en el Gran Arena Monticello

    “Vinos & vinilos”: escucha lo nuevo de Ana Tijoux junto a DJ Dacel

    Trump afirma “tener derecho” a presidir la Junta de Paz de Gaza aun cuando deje la Casa Blanca
    Mundo

    Trump afirma “tener derecho” a presidir la Junta de Paz de Gaza aun cuando deje la Casa Blanca

    Qué es y cómo funcionaría el Consejo de Paz, la alternativa de Trump a la ONU

    Hamas condena la inclusión de Netanyahu en la Junta de Paz para Gaza: “Contradice el principio de justicia”

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer