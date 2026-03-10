Trump amenaza a Irán con ataques “20 veces más fuertes” si detiene el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes a Irán con atacarlo con una fuerza “20 veces mayor” a lo realizado hasta ahora si detiene el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz.

Esto, después de que Teherán haya ofrecido paso libre a los buques de los países europeos que expulsen a los embajadores de Estados Unidos y de Israel.

“Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará 20 veces más fuerte que hasta ahora”, manifestó el republicano a través de su cuenta en Truth Social.

En el mismo mensaje, Trump aseguró que “eliminaremos objetivos fácilmente destruibles que harán prácticamente imposible que Irán vuelva a ser reconstruido como nación".

Acostumbrado al sarcasmo, el huésped actual de la Casa Blanca, señaló que en caso de que Teherán incurra en algún bloqueo “la muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos, ¡pero espero y rezo para que no ocurra!“.

A su vez, Trump aseguró que la advertencia realizada “es un regalo de Estados Unidos a China y a todas las naciones que utilizan intensamente el estrecho de Ormuz” y pidió que sea un gesto “apreciado”.

Las declaraciones del presidente estadounidense se producen luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán sostuviera que permitiría el tránsito de buques de cualquier país árabe o europeo, bajo la condición de expulsar a los representantes diplomáticos de Estados Unidos e Israel de sus países.

Las autoridades políticas de Irán, en tanto, han avisado de que “es poco probable que se logre algún tipo de seguridad en el estrecho de Ormuz”.

Todo esto, en medio de la escalada del precio del barril del petróleo, que este lunes logró superar los US$ 115, aunque con el correr de las horas el valor logró estabilizarse, tanto en los mercados europeos y de EE.UU, por debajo de los US$ 90 dólares, luego de que Trump señalara que la guerra con Irán finalizaría “pronto”.