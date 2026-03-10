SUSCRÍBETE
    Mundo

    Trump amenaza a Irán con ataques “20 veces más fuertes” si detiene el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz

    El republicano también advirtió con eliminar instalaciones claves de Irán, con lo que se haría "prácticamente imposible" que el país sea reconstruido como nación.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Imagen @WhiteHouse en X

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes a Irán con atacarlo con una fuerza “20 veces mayor” a lo realizado hasta ahora si detiene el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz.

    Esto, después de que Teherán haya ofrecido paso libre a los buques de los países europeos que expulsen a los embajadores de Estados Unidos y de Israel.

    “Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará 20 veces más fuerte que hasta ahora”, manifestó el republicano a través de su cuenta en Truth Social.

    En el mismo mensaje, Trump aseguró que “eliminaremos objetivos fácilmente destruibles que harán prácticamente imposible que Irán vuelva a ser reconstruido como nación".

    Acostumbrado al sarcasmo, el huésped actual de la Casa Blanca, señaló que en caso de que Teherán incurra en algún bloqueo “la muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos, ¡pero espero y rezo para que no ocurra!“.

    A su vez, Trump aseguró que la advertencia realizada “es un regalo de Estados Unidos a China y a todas las naciones que utilizan intensamente el estrecho de Ormuz” y pidió que sea un gesto “apreciado”.

    Las declaraciones del presidente estadounidense se producen luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán sostuviera que permitiría el tránsito de buques de cualquier país árabe o europeo, bajo la condición de expulsar a los representantes diplomáticos de Estados Unidos e Israel de sus países.

    Las autoridades políticas de Irán, en tanto, han avisado de que “es poco probable que se logre algún tipo de seguridad en el estrecho de Ormuz”.

    Todo esto, en medio de la escalada del precio del barril del petróleo, que este lunes logró superar los US$ 115, aunque con el correr de las horas el valor logró estabilizarse, tanto en los mercados europeos y de EE.UU, por debajo de los US$ 90 dólares, luego de que Trump señalara que la guerra con Irán finalizaría “pronto”.

    Boric hace mea culpa por caso Monsalve: “No hice todo lo que tenía que hacer en los tiempos en que tenía que hacerlo”

    Imputan a “dos presuntos terroristas” por el lanzamiento de objetos que contenían explosivos contra residencia del alcalde de Nueva York

    Fin del CAE y Sala Cuna Universal: Boric responsabiliza a la derecha de bloquear dos iniciativas clave de su gobierno

    Giorgio Jackson reaparece en entrevista de Don Francisco a Gabriel Boric y hace mea culpa por el rol del oficialismo cuando fue oposición

    Funcionario PDI frustra intento de robo y abate a disparos a delincuente en Quilicura: detective resultó herido

    María Corina Machado recibiría las llaves de la ciudad de Santiago durante visita a Chile por cambio de mando

    Canciller de España cancela asistencia a la investidura de José Antonio Kast

    Experto catarí: “La magnitud y naturaleza de las acciones de Irán han obligado a Catar a responder para salvaguardar su soberanía y seguridad”

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Fin del CAE y Sala Cuna Universal: Boric responsabiliza a la derecha de bloquear dos iniciativas clave de su gobierno

    Giorgio Jackson reaparece en entrevista de Don Francisco a Gabriel Boric y hace mea culpa por el rol del oficialismo cuando fue oposición

    Exgerente de Banchile acude a tribunales contra la CMF por nueva normativa: “La Comisión ha creado un nuevo ilícito”

    Chile sube un puesto en ranking global de libertad económica y llega a su mejor posición desde 2020

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    El sentido mensaje de Gonzalo Tapia tras el despido de Hernán Crespo en Sao Paulo

    Paqui Meneghini no piensa renunciar a la U tras los malos resultados: “Siento que podemos revertir esta situación”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    “No querría que nadie interprete a Frodo mientras esté vivo”: Elijah Wood y su regreso al mundo de El Señor de los Anillos

    Muere Tommy DeCarlo, el cantante del grupo Boston en los últimos 20 años

    Imputan a “dos presuntos terroristas” por el lanzamiento de objetos que contenían explosivos contra residencia del alcalde de Nueva York

    Canciller de España cancela asistencia a la investidura de José Antonio Kast

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA