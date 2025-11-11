OFERTA ELECCIONES $990
    Mundo

    Trump amenaza con reducir el sueldo a los controladores aéreos ausentados durante el cierre de gobierno

    Trump ha criticado a aquellos controladores que se han ausentado de sus puestos “a pesar de que sabían que se que se les pagaría, íntegramente, en un futuro próximo”.

    Por 
    Europa Press
    Foto: REUTERS.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este lunes con reducir el suelo a los controladores aéreos que sigan ausentados durante el cierre de gobierno federal, mientras aumentan las cancelaciones de vuelos un día después que ocho demócratas se hayan unido a los republicanos en el Senado y hayan llegado a un acuerdo que allana el camino para la reapertura de gobierno.

    “¡Todos los controladores aéreos deben volver al trabajo, ya”!, ha declarado en su plataforma Truth Social, donde ha asegurado que el que no regrese a su puesto sufrirá “importantes recortes” de salario.

    El inquilino de la Casa Blanca ha criticado a aquellos controladores que se han ausentado de sus puestos “a pesar de que sabían que se que se les pagaría, íntegramente, en un futuro próximo”. “No estoy contento con ustedes. No dieron un paso al frente para ayudar a Estados Unidos contra el falso ataque demócrata que solo tenía como objetivo dañar a nuestro país”, ha manifestado, antes de animarles a abandonar el cargo “sin ningún tipo de pago ni indemnización”.

    En este sentido, Trump ha asegurado que “serán rápidamente sustituidos por verdaderos patriotas, que harán un mejor trabajo con el nuevo equipo de última generación, el mejor del mundo, que estamos en proceso de adquirir”.

    El mandatario estadounidense ha prometido en cambio a aquellos que han permanecido en su puesto que “recomendaré una bonificación de 10.000 dólares (8.650 euros) por persona por su distinguido servicio a nuestro país”. De ellos ha valorado que “fueron grandes patriotas y no se tomaron ningún tiempo libre por el engaño del cierre demócrata”.

    Trump ha hecho estas declaraciones en el segundo día consecutivo con más de 2.000 operaciones canceladas en los aeropuertos estadounidenses. Según el portal de seguimiento FlightAware, el domingo se suspendieron 2.954 vuelos, mientras que la Administración Federal de Aviación (FAA) ha ordenado una reducción del 6 por ciento del tráfico aéreo en 40 aeropuertos de alto volumen para este martes, una cifra que se prevé que alcance el 10 por ciento el viernes.

    En la víspera, republicanos y demócratas llegaron a un acuerdo en el Senado que permitirá extender la financiación del gobierno hasta enero de 2026, si bien antes la Cámara Alta someterá a votación varias enmiendas y el proyecto final deberá pasar en cualquier caso por la aprobación de la Camára de Representantes para su posterior firma por el presidente estadounidense.

    Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpControladores aéreosCierre de Gobierno

