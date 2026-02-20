Trump anuncia durante la reunión de la Junta de Paz que nombrará enviado especial a su yerno Jared Kushner

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que nombrará a su yerno, Jared Kushner, enviado especial de paz, durante la reunión de la Junta de Paz de Gaza que se realizó en Washington y ante decenas de líderes mundiales.

Trump, que destacó los esfuerzos de esta nueva organización para “estabilizar y reconstruir Gaza”, afirmó que Kushner se centrará en lograr “nuevos acuerdos diplomáticos” y subrayó su “papel” en trabajos anteriores.

Entre ellos las negociaciones de los Acuerdos de Abraham, la serie de tratados de normalización de relaciones diplomáticas, económicas y de seguridad, que fueron firmados en 2020 entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Sudán y Marruecos.

“Es un tipo muy inteligente. También lo vamos a convertir en un enviado de paz. Los dos lo son (él y Steve Witkoff) y, una cosa puedo decir, al menos estamos cubiertos desde el punto de vista del coeficiente intelectual” , señaló el mandatario estadounidense.

Here’s Jared Kushner at the "Board of Peace" -- "People are not personally profiting from this"

pic.twitter.com/9e0yYoJLYc — Lucas Sanders 👊🏽🔥🇺🇸 (@LucasSa56947288) February 19, 2026

Kushner, por su parte, expresó que “el pasado no puede cambiarse, pero se puede cambiar el futuro si las cosas se hacen bien”, afirmando que el enfoque de la junta, inspirado en el sector privado, buscaba unir a los países de la región y del mundo entero en guerras prolongadas en la búsqueda de soluciones, como consignó Politico.

Además, sostuvo que “si los judíos y los musulmanes trabajan juntos, si los israelíes y los palestinos lo hacen, junto a los estadounidenses, los búlgaros y los británicos, y gente de todo el mundo, entonces podemos trabajar juntos por un objetivo común que es la paz” .

La cita inicial de la Junta de Paz

Casi 50 países se sumaron a la sesión inicial de la Junta de Paz que se realizó este jueves, superando ampliamente en número a los 27 miembros fundadores del organismo, entre los que solo hay dos países de la Unión Europea: Bulgaria y Hungría. El evento se concretó sin la presencia de representantes palestinos.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, que también acudió a la cita, destacó los esfuerzos adoptados para lograr la entrada de ayuda en el enclave palestino desde el alto el fuego de octubre de 2025.

Waltz afirmó que 4.200 camiones con ayuda han entrado cada semana durante tres meses. “El mayor número en años”, puntualizó a pesar de las críticas vertidas por parte de organizaciones internacionales contra Israel por la imposición de restricciones a la entrada de ayuda.

Por su parte, Trump, el anfitrión del evento, afirmó en un extenso discurso que su comité consiguió US$7.000 millones en inversiones de los países miembros para financiar la reconstrucción de Gaza.

‼️‼️ BREAKING: Trump announces that the United States will be contributing $10 billion to his Board of Peace.



It’s a giant slush fund. Full stop.‼️



pic.twitter.com/8Wqo39DeDB — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) February 19, 2026

Posteriormente, indicó que EE.UU. destinaría unos US$10.000 a la iniciativa, aunque no indicó si el Congreso aprobó una nueva asignación ni de dónde provendrá el dinero.