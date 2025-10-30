Trump anuncia que Corea del Sur construirá un submarino con propulsión nuclear en Filadelfia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha autorizado a Corea del Sur a contruir un submarino de propulsión nuclear en Filadelfia, en lo que ha defendido como una medida para fortalecer la industria naviera y dada una alianza militar entre Washington y Seúl de la que ha dicho “es más fuerte que nunca”.

“Corea del Sur construirá su submarino de propulsión nuclear en los astilleros de Filadelfia, aquí mismo, en Estados Unidos. La construcción naval en nuestro país pronto volverá con fuerza”, ha afirmado en un escueto mensaje en su plataforma Truth Social.

Poco antes, el jefe de la Casa Blanca ha presumido de que “nuestra alianza militar es más fuerte que nunca”, un extremo que con el que ha justificado “(su) aprobación para construir un submarino de propulsión nuclear, en lugar de los anticuados y mucho menos ágiles submarinos diésel que tienen ahora”. “¡Un gran viaje, con un gran presidente de Corea del Sur!”, ha manifestado en alusión a su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung.

El mandatario estadounidense ha confirmado en el mismo mensaje que Seúl invertirá 350.000 millones de dólares en la primera potencia mundial como parte de un acuerdo comercial alcanzado este miércoles que contempla la bajada de aranceles al 25 por ciento a las importaciones del país asiático, según ha apuntado el portavoz del Gobierno surcoreano, Kim Yong Beom.

“(Corea del Sur) ha acordado comprar grandes cantidades de petróleo y gas, y las inversiones en nuestro país por parte de empresas y empresarios surcoreanos adinerados superarán los 600.000 millones de dólares”, ha asegurado Trump.