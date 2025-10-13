Trump aparecerá en la próxima portada de la revista Time por plan de paz en Gaza

Trump se dirige a la nación desde la Casa Blanca en Washington, DC, el 21 de junio de 2025, tras el anuncio de que Estados Unidos bombardeó sitios nucleares en Irán. Foto: Archivo

El Presidente estadounidense Donald Trump será homenajeado en la portada de la revista Time de la próxima edición de noviembre, tras llevar a cabo el plan de paz para Gaza, que busca resolver el conflicto mortal con Israel y Hamás.

Trump celebró su victoria en Israel y Egipto este lunes al firmar el acuerdo de alto el fuego en Gaza con líderes mundiales de todo el mundo, en el balneario egipcio de Sharm el-Sheikh.

Ese mismo día, también se dirigió a la Knesset israelí y recibió un aplauso de pie de los legisladores israelíes al elogiar el acuerdo de paz y la gran amistad con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Los aplausos han llegado de todo el mundo, así como de sus oponentes políticos en el país, después de que Trump y su equipo diplomático, encabezado por Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner, negociaran la “paz en Oriente Medio”.

The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj — TIME (@TIME) October 13, 2025

Por ello, la revista Time se dispone a honrar al mandatario estadounidense en su portada de noviembre. Una imagen de la portada del número del 10 de noviembre ha aparecido en redes sociales.

En el tuit donde la revista daba a conocer la imagen que llevará la edición de noviembre, escribía: “Los rehenes israelíes vivos retenidos en Gaza han sido liberados en virtud de la primera fase del plan de paz de Donald Trump, junto con la liberación de prisioneros palestinos. El acuerdo podría convertirse en un logro emblemático del segundo mandato de Trump y podría marcar un punto de inflexión estratégico para Oriente Medio ”.

Junto a la imagen del mandatario estadounidense, cuya fotografía parece estar tomada en contrapicado, se lee en letras mayúsculas “Su Triunfo” y en letras más discretas “El líder que Israel necesitaba” y “Cómo Gaza se recupera”.

En respuesta al anuncio del famoso tabloide, la Casa Blanca reaccionó en X con el escueto mensaje: “Confianza en Trump. Siempre”, acompañado de la bandera estadounidense.

Trust in Trump. Always. 🇺🇸 pic.twitter.com/4gcFeHirau — The White House (@WhiteHouse) October 13, 2025

Trump ya había criticado duramente a la revista después de que ésta publicara en su portada a Elon Musk en febrero pasado, sentado en el Escritorio Resolute del Despacho Oval, durante los primeros días de su segundo mandato. Trump respondió con dureza a la publicación: “¿Sigue funcionando la revista Time? Ni siquiera lo sabía”.

En diciembre pasado, la revista Time nombró a Trump como su persona del año. En su carta a los lectores, el editor en jefe de Time, Sam Jacobs, atribuyó a Trump el mérito de “organizar un regreso de proporciones históricas” e “impulsar un realineamiento político único en una generación” que reformó la presidencia estadounidense y alteró el papel de Estados Unidos en el mundo.