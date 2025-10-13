Trump anuncia que “la guerra se acabó” frente a la Knesset en Tel Aviv

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a la Knesset israelí este lunes, siendo así la cuarta alocución de un presidente estadounidense ante el parlamento. Esto, después de que los 20 rehenes que aún viven fueran liberados del cautiverio por Hamás.

Donald Trump llegó a la Knéset el lunes por la mañana para pronunciar un discurso en el pleno. A su entrada, sonaron trompetas en el edificio y entró en el lugar entre más fanfarrias y amplios aplausos. “Estamos en un buen momento”, comenzó su discurso: “Damos gracias al Dios abrahámico”.

“Quiero expresar mi gratitud a un hombre de excepcional valentía y patriotismo, cuya colaboración hizo posible este día trascendental. Ya saben de quién hablo, solo hay uno: el primer ministro Benjamin Netanyahu. Bibi, por favor, ponte de pie”. Añadió: “Y quiero decirles que no es fácil. No es la persona más fácil para negociar, pero eso es lo que lo hace grande”.

Entre un amplio aplauso, el presidente americano se refirió a su enviado especial en Medio Oriente: “Quiero agradecer a mi amigo Steve Witkoff. Steve fue elegido por mí. Sé que era un gran hombre de negocios, pero tenía tremendas habilidades de negociación. Y lo más importante, es simplemente una gran persona. Todos lo adoran. Todos”.

“Permítanme también expresar mi profundo agradecimiento a las naciones del mundo árabe y musulmán que se unieron para presionar a Hamás para que liberara a los rehenes y los enviara a casa. Recibimos mucha ayuda de personas inesperadas. Es un triunfo increíble para Israel y el mundo que todas estas naciones trabajen juntas como socios en la paz. Es bastante inusual ver eso, pero sucedió”, añadió.

Parlamentario israelí siendo sacado del hemiciclo por seguridad. Foto: Archivo.

El discurso del presidente Trump en el parlamento israelí fue interrumpido brevemente por legisladores que fueron expulsados ​​del pleno, tras gritar consignas durante la alocución del norteamericano. The Jerusalem Post identificó a los protestantes como Aymen Odeh, árabe israelí y miembro de la alianza Hadash, y Ofer Cassif, político de extrema izquierda también miembro Hadash.

Odeh levantó un cartel que decía “Reconozcan a Palestina” cuando fue expulsado de la sala. Posteriormente, en una publicación en redes sociales en X, declaró que pide el reconocimiento de un Estado palestino como “la demanda más simple, una demanda en la que toda la comunidad internacional está de acuerdo... Aquí hay dos pueblos, y ninguno se irá a ninguna parte”.

Cassif también publicó en X que su protesta era “para exigir justicia”, acusando al gobierno israelí de ocupación y apartheid contra los palestinos. “¡Niéguense a ser ocupantes! ¡Resistan al gobierno del derramamiento de sangre!”, aseguró en la red social.