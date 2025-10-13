SUSCRÍBETE
Mundo

Dos miembros del Knesset israelí expulsados ​​tras interrumpir el discurso del Presidente Trump

Un incidente menor ocurrió dentro de la cámara del Parlamento del país hebreo cuando dos miembros interrumpieron el discurso del Presidente Trump y levantaron una pancarta que decía "Reconocimiento de Palestina", lo que provocó su expulsión de la cámara.

Marta QuinterosPor 
Marta Quinteros
Donald Trump en el parlamento israelí. Foto: Archivo

Tras la liberación de los 20 rehenes en Israel, el Presidente estadounidense Donald Trump fue recibido con un gran aplauso en el parlamento israelí para conmemorar el momento. Sin embargo, minutos después, Trump fue interrumpido mientras hablaba ante la Knesset por dos manifestantes miembros del parlamento de Israel.

El legislador, identificado por Al Jazeera como Ayman Odeh, miembro del parlamento israelí y representante de la alianza izquierdista Hadash, fue rápidamente expulsado de la cámara por agentes de seguridad.

En una publicación en X antes del incidente, el legislador denunció la “hipocresía insoportable” en la Knesset, acusando al gobierno israelí de crímenes en Gaza e instando al reconocimiento de Palestina para una paz duradera.

“Coronar a Netanyahu con halagos sin precedentes, a través de un grupo orquestado, no lo absuelve a él ni a su gobierno de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza, ni de la responsabilidad por la sangre de cientos de miles de víctimas palestinas y miles de víctimas israelíes”, continuaba el tuit.

“Pero sólo gracias al alto el fuego y al acuerdo general estoy aquí”.

Y “sólo el fin de la ocupación y el reconocimiento del Estado de Palestina junto a Israel traerán justicia, paz y seguridad para todos”.

Otro parlamentario, Ofer Cassif, también fue expulsado por apoyar a su colega, según informó la Radio del Ejército Israelí. Los agentes de seguridad sacaron a ambos del Parlamento y les arrebataron las pancartas.

Tras la expulsión, Odeh escribió nuevamente en X: “Me expulsaron del pleno solo porque planteé la exigencia más simple, una exigencia con la que toda la comunidad internacional está de acuerdo: reconocer un Estado palestino. Reconocer esta simple realidad: aquí hay dos pueblos, y ninguno se irá a ninguna parte”.

“Eso fue muy eficiente”, comentó el líder estadounidense, quien hizo una pausa total en su discurso tras la expulsión de los miembros del Parlamento.

La interrupción se produjo mientras Trump elogiaba al enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, por su contribución al acuerdo de paz de Gaza.

Las fuentes médicas en la Franja de Gaza anunciaron el domingo que el número de muertos por la agresión israelí en la Franja de Gaza ha aumentado a 67.806 y 170.066 heridos, desde el 7 de octubre de 2023.

