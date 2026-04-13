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    Trump arremete contra el Papa León XIV y lo califica de “débil frente al crimen” y “terrible” en política exterior

    El mandatario estadounidense lanzó una dura ofensiva verbal contra el líder de la Iglesia Católica tras sus críticas por la guerra en Medio Oriente, profundizando un inédito choque entre la Casa Blanca y el Vaticano en medio de tensiones internacionales.

    Por 
    Roberto Martínez
    Donald Trump y Papa León XIV

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su confrontación con el Papa León XIV tras publicar un extenso y duro mensaje en su red Truth Social, en el que calificó al pontífice como “débil frente al crimen” y “terrible en política exterior”.

    En su declaración, el mandatario republicano cuestionó directamente las posturas del líder religioso respecto a temas internacionales, particularmente en relación con Irán, Venezuela y el rol de Estados Unidos en conflictos globales.

    No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”, afirmó, agregando críticas a su postura frente a las acciones militares estadounidenses.

    El mandatario también defendió su gestión, asegurando que fue elegido “por una amplia mayoría” para implementar políticas que -según sostuvo- "han reducido el crimen y fortalecido la economía".

    En esa línea, reprochó al líder de la Iglesia Católica cuestionar su administración y lo instó a centrarse en su rol religioso: “Debería enfocarse en ser un gran Papa, no un político”.

    Además, Trump introdujo elementos personales en su crítica al señalar que prefiere al hermano del Papa, Louis, a quien describió como cercano al movimiento “MAGA”, lo que añadió un tono aún más confrontacional al mensaje.

    Escalada de tensiones entre Washington y el Vaticano

    Las declaraciones del presidente surgen tras una creciente fricción entre ambas figuras. En días recientes, el Papa León XIV había calificado como “verdaderamente inaceptable” la amenaza de Trump de aniquilar a Irán, en el marco de la escalada bélica en Medio Oriente.

    El pontífice ha manifestado reiteradamente su preocupación por el conflicto, apelando a consideraciones morales y al respeto del derecho internacional, en contraste con la estrategia más agresiva impulsada por la Casa Blanca.

    Este cruce ha marcado un quiebre significativo en la relación entre ambos liderazgos, especialmente considerando que León XIV es el primer Papa estadounidense, lo que inicialmente generó expectativas de mayor cercanía institucional.

    Más sobre:Donald TrumpPapa León XIVEE.UU.Guerra en Medio OrienteMundo

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