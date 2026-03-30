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    Trump asegura que Irán dejará pasar “20 grandes petroleros” por el estrecho de Ormuz como señal “de respeto”

    “Creo que llegaremos a un acuerdo con ellos. Estoy bastante seguro. Pero es posible que no lo hagamos”, sostuvo Trump.

    Por 
    Europa Press
    Qué es dónde está y por qué es importante el Estrecho de Ormuz -

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha subrayado este domingo que su Administración está negociando con Irán “tanto directa como indirectamente”, al tiempo que ha asegurado que, como “muestra de respeto”, Teherán dejará pasar a “20 grandes petroleros” por el estrecho de Ormuz pese al bloqueo de facto impuesto por la República Islámica en represalia a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por estadounidenses e israelíes.

    “Contamos con emisarios, pero también tratamos con ellos directamente”, ha reiterado el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a los medios a bordo del Air Force One, agregando que “hace dos días (las autoridades iraníes) acordaron enviar ocho barcos y luego añadieron otros dos”, mientras que este domingo “en un gesto de cortesía” y “como muestra de respeto”, un total de “20 grandes petroleros atravesarán el estrecho de Ormuz”.

    Convencido de que a Washington le está yendo “extremadamente bien” en la negociación con el país de los ayatolás, el mandatario norteamericano ha augurado que “probablemente” lleguen a un acuerdo con ellos, aunque ha reconocido que “con Irán nunca se sabe” porque en un momento están “negociando con ellos” y “luego siempre” tienen que “atacarlos”.

    “Creo que llegaremos a un acuerdo con ellos. Estoy bastante seguro. Pero es posible que no lo hagamos”, ha reflexionado el líder norteamericano que, a renglón seguido, ha celebrado haber logrado impulsar, a su juicio, “un cambio de régimen” en Teherán, tras el asesinato, al calor de la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero junto a Israel contra Irán, de destacadas figuras como quienes fueran líder supremo, en el caso del ayatolá Alí Jamenei, y secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en el de Alí Lariyani.

    En esa línea, ha alegado que “el régimen que era realmente malvado fue el primero en desaparecer”, mientras que “el segundo fue nombrado y ya no está” en la medida en que “están todos muertos, salvo uno que quizás siga con vida”, ha aseverado sin dar aludir a ninguna figura en concreto. Con todo, Trump ha considerado que ahora existe un “tercer grupo de personas” que parecen ser “mucho más razonables”.

    Interrogado sobre la posibilidad de enviar tropas sobre el terreno, el jefe del Ejecutivo estadounidense ha expresado tener “muchas alternativas”, a la par que ha considerado que su país “va por delante de lo previsto con Irán” y “con semanas de adelanto”, habiendo “destruido toda su Fuerza Aérea” y “la mayoría de sus misiles”.

    A su vez, el jefe de la Casa Blanca ha aludido a la propuesta de 15 puntos enviada a Irán en aras de llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra, para apuntar que desde Teherán le han “concedido la mayoría de los puntos” y añadir que es posible que desde Washington pidan “un par de cosas más”.

    En esa línea, Trump se ha mostrado “totalmente convencido” de no querer que Irán “tenga armas nucleares” porque, ha espetado, de hacerlo, “la usaría de inmediato”.

    Más sobre:Donald TrumpIránEstados UnidosOrmuz

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