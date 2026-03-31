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    Trump avisa a países europeos de que Estados Unidos no les ayudará en su defensa tras su inacción en Ormuz

    “Tendrán que empezar a aprender a defenderse por sí mismos; Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarles, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros”, señaló Trump.

    Por 
    Europa Press
    Imagen @WhiteHouse en X

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado el cuestionamiento a países europeos por su inacción ante la crisis en el paso de Ormuz y falta de cooperación con el Ejército estadounidense en la guerra en Irán, avisando de que Washington no les ayudará en su defensa, en unos comentarios que ponen nuevamente en cuestión el compromiso de la Casa Blanca con la OTAN.

    En un mensaje en redes sociales, el mandatario norteamericano apunta a Reino Unido y otros países que “no pueden conseguir combustible para aviones debido a (la crisis) en el estrecho de Ormuz”, al que recuerda que se “negó a participar en la ‘decapitación’ de Irán”.

    “Les hago una sugerencia: en primer lugar, comprad a Estados Unidos, que tenemos de sobra; y en segundo lugar, reunid el valor que les ha faltado hasta ahora, vayan al estrecho y simplemente cogedlo”, ha asegurado sobre las alteraciones en el mercado mundial de petróleo.

    En este sentido, ha lanzado otra amenaza a este grupo de países, que en esta ocasión no aclara, aunque anteriormente ha señalado a naciones europeas y asiáticas, insistiendo en que Washington hará pagar la falta de implicación en la guerra.

    “Tendrán que empezar a aprender a defenderse por sí mismos; Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarles, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros”, ha señalado Trump, quien recalca que Irán “ha quedado diezmado” tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel por lo que “lo difícil ya está hecho” y ahora estos países deben ir “a por su propio petróleo”.

    Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpEuropaOrmuz

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