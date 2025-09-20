SUSCRÍBETE
Mundo

Trump crea “tarjeta dorada” que facilita la obtención de visas por pago “voluntario” de un millón de dólares

La iniciativa, supervisada por los secretarios de Comercio, Estado y Seguridad Nacional estadounidenses, agiliza el proceso de obtención de visados para extranjeros que demuestren su alineamiento con los intereses de EE.UU.

Por 
Europa Press
 
Lya Rosen
La Tarjeta Dorada de la Administración Trump. Imagen @realDonaldTrump.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que contempla la creación de una “tarjeta dorada” que agiliza el proceso de obtención de visados para aquellos ciudadanos de otros países que demuestren su alineamiento con los intereses de EE.UU. mediante el pago “voluntario” de un millón de dólares.

“Por la presente anuncio la Tarjeta Dorada, un programa de visados supervisado por el secretario de Comercio que facilitará el ingreso de extranjeros que hayan demostrado su capacidad y deseo de promover los intereses de los Estados Unidos proporcionando voluntariamente un importante regalo financiero a la nación”, dice un comunicado compartido por la Casa Blanca y reafirmado por el mandatario a través de una publicación en su cuenta de Truth Social .

Así, para que un ciudadano no estadounidense pueda optar a la obtención de un visado de inmigrante “mediante un proceso acelerado”, el solicitante deberá abonar un millón de dólares, si lo hace en su propio nombre, y dos millones de dólares, si se trata de “una corporación o entidad similar que done en nombre de una persona”. Todo ello, siempre y cuando no se contravengan “la ley y las preocupaciones de seguridad pública y nacional”.

Esta iniciativa será supervisada por los secretarios de Comercio, Estado y Seguridad Nacional, y los “obsequios” recaudados pasarán a formar parte de un fondo separado en el Departamento del Tesoro que se utilizará para “promover el comercio y la industria estadounidense, de conformidad con las autoridades estatutarias del Departamento de Comercio”.

“Mi administración ha trabajado incansablemente para deshacer las desastrosas políticas migratorias de la administración anterior, (que) generaron una avalancha de inmigrantes, sin considerar seriamente cómo estos afectarían los intereses de Estados Unidos (...)”, afirmó el presidente Trump”.

De igual forma, añadió que “es una prioridad realinear la política federal de inmigración con los intereses de la nación poniendo fin a la inmigración ilegal y priorizando la admisión de extranjeros que beneficiarán a la nación, incluidos empresarios, inversionistas y hombres y mujeres de negocios exitosos”.

Más sobre:Donald TrumpEstados UnidosVisaTarjeta DoradaExtranjerosMundo

