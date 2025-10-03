Trump cree que Hamas “está listo para una paz duradera” y pide a Israel que “pare inmediatamente los bombardeos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que cree que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) está “listo” para la paz tras la respuesta a su plan para la Franja de Gaza.

Además pidió a Israel que “pare inmediatamente los bombardeos” en el enclave palestino, donde han muerto alrededor de 66.300 personas desde el 7 de octubre de 2023.

“Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamas, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo en Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida”, aseguró el mandatario.

Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

Aunque agregó que “ahora mismo, es demasiado peligroso hacerlo”, en un mensaje que publicó en su perfil de la red Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca también confirmó que ya están negociando los detalles “que aún deben resolverse”. “No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Oriente Próximo”, aseveró minutos después de que la milicia palestina propusiera negociar algunos de los aspectos del plan de 20 puntos que presentó hace tres días.

En este, como detalla CNN, exige que Israel libere a 250 prisioneros palestinos con condenas de cadena perpetua, así como a 1.700 palestinos detenidos desde el inicio de la guerra, a cambio de que Hamas libere a 48 rehenes, de los cuales se cree que 20 están vivos.

Los miembros de Hamas podrían recibir amnistía después de eso si “se comprometen a la coexistencia pacífica y a deponer sus armas”.