Trump declara una “emergencia nacional” respecto a Cuba y anuncia aranceles para países que le vendan petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que declara emergencia nacional y establece un proceso para imponer aranceles a los productos de países que venden o suministran petróleo a Cuba.

El decreto firmado por Trump asegura que “las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Cuba están diseñadas para perjudicar a Estados Unidos y apoyar a países hostiles, grupos terroristas transnacionales y agentes malignos que buscan destruir a Estados Unidos”.

Debido a esto, como detalla el texto, “la situación con respecto a Cuba representa una amenaza inusual y extraordinaria” contra la seguridad nacional y la política exterior estadounidense. Por tanto, “declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza”, estipula el jefe de Estado norteamericano en el documento.

La misma orden estipula la imposición de un arancel a cualquier producto de países que vendan o suministren petróleo a Cuba, una medida que podría paralizar aún más a una isla plagada por una crisis energética cada vez más profunda.

Como hace notar la agencia AP, la directiva presionaría principalmente a México, cuyo gobierno ha actuado como un salvavidas petrolero para Cuba y ha expresado constantemente su solidaridad con esta nación caribeña, incluso cuando su presidenta, Claudia Sheinbaum, busca construir una relación sólida con Washington.

Sheinbaum ha asegurado en varias ocasiones que la ayuda humanitaria en hidrocarburos seguirá y tras una llamada con su homólogo estadounidense este jueves negó que el asunto fuese parte de la conversación.

En su creciente crisis energética y económica, impulsada en parte por las estrictas sanciones económicas impuestas por EE.UU., Cuba ha dependido en gran medida de la ayuda exterior y de los envíos de petróleo de aliados como México, Rusia y Venezuela, antes de que una operación militar estadounidense derrocara a Nicolás Maduro.

Y fue precisamente desde la incursión en Caracas que Trump empezó a declarar que no se enviaría más petróleo venezolano a la isla y que el gobierno cubano estaba a punto de caer. Algo que parece estar más cerca, luego de que el líder republicano firmara la orden ejecutiva y afirmara que “parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir”.