    Mundo

    Trump dice que EE.UU. hará “algo” con Groenlandia y advierte: “Si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán”

    En una reunión con ejecutivos de petroleras en la Casa Blanca, afirmó que si no adquieren el territorio por la vía "buena", lo tendrán que hacer "por las malas".

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Imagen @StateDept en X

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuó este viernes con sus crecientes amenazas hacia Groenlandia, diciendo a los periodistas presentes en su reunión con ejecutivos de petroleras en la Casa Blanca que si no puede llegar a un acuerdo para adquirir el territorio ártico por la vía “buena”, tendrá que “hacerlo por las malas”.

    “Ahora mismo vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no. Porque si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de Groenlandia y no vamos a tener a Rusia ni a China como vecinos”, afirmó Trump en la rueda de prensa tras su encuentro con directores de empresas como ExxonMobil y Chevron para hablar sobre el futuro del crudo venezolano.

    Para luego señalar que: “Me gustaría llegar a un acuerdo, ya saben, por las buenas, pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas”.

    Aunque suavizó un poco sus palabras al afirmar posteriormente que “también soy fan de Dinamarca. Debo decirles que han sido muy amables conmigo. Soy un gran fan suyo”.

    Sin embargo, volvió a su plan expansionista al rechazar la soberanía danesa sobre la isla y señalar que Washington debería ser su propietario, asegurando que “cuando la poseemos, la defendemos”, ya que para él “no se defiende” de la misma forma un arrendamiento que una posesión.

    Además, cuando se le preguntó sobre un informe reciente de que EE.UU. estaba considerando realizar pagos a los groenlandeses para convencerlos de unirse al país, Trump dijo: “Todavía no estoy hablando de dinero para Groenlandia”.

    Las reacciones desde Groenlandia

    Los líderes de los partidos groenlandeses, incluido el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, emitieron un comunicado conjunto tras las declaraciones del mandatario estadounidense en las que rechazaron el “desprecio” de Washington y volvieron a instar a la diplomacia.

    “Queremos recalcar una vez más nuestro deseo de que cese el desprecio de Estados Unidos por nuestro país. No queremos ser estadounidenses ni daneses, queremos ser groenlandeses”, señalaron, asegurando que están “gobernados por la ley del autogobierno y el Derecho Internacional”.

    También hicieron hincapié en que el futuro de Groenlandia debe ser determinado por el pueblo groenlandés y que las conversaciones sobre el futuro de la isla también debe pasar por un diálogo con la población, sin que ningún otro país interfiera.

    “Debemos determinar el futuro de nuestro país nosotros mismos, sin presiones para tomar decisiones rápidas, demoras ni interferencias de otros países”, argumentaron, antes de instar nuevamente a que el diálogo se base en la diplomacia y las normas internacionales.

    Para ello, exigieron que se garantice un diálogo “estrecho e intenso con los aliados, adelantar la reunión en el Parlamento (Inatsisartut) para garantizar un debate político justo y exhaustivo, proteger el derecho del pueblo en un momento inusual y complejo, y desarrollar las posibilidades de lograr la seguridad” en todo el territorio.

