    Trump dice que “no descarta” la posibilidad de una guerra con Venezuela

    El mandatario ha dejado también abierta la puerta a nuevos abordajes de buques en la zona y, tras ser preguntado sobre posibles acontecimientos en un futuro próximo, ha señalado que “depende”.

    Por 
    Europa Press
    Foto: REUTERS.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que “no descarta” la posibilidad de una guerra con Venezuela, días después de ordenar un “bloqueo” a los petroleros que entran y salen del país sudamericanos y en medio de sus bombardeos contra lanchas en el mar Caribe argumentando que actúa contra el narcotráfico.

    “No lo descarto, no”, ha dicho Trump en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense NBC, si bien ha subrayado que “no discute” si sus últimas acciones, incluidos los citados bombardeos, que dejan ya más de cien muertos, y la incautación de un petrolero venezolano frente a las costas del país, podrían desembocar en un conflicto.

    El mandatario ha dejado también abierta la puerta a nuevos abordajes de buques en la zona y, tras ser preguntado sobre posibles acontecimientos en un futuro próximo, ha señalado que “depende”.

    “Si son suficientemente estúpidos como para seguir navegando, navegarán a uno de nuestros puertos”, ha advertido.

    En este sentido, ha declinado además si el objetivo de estas acciones por parte de Estados Unidos es el derrocamiento del presidente venezolano, Nicolás Maduro, del que ha dicho que “sabe exactamente” qué quiere Washington. “Lo sabe mejor que nadie”, ha señalado.

    Las palabras de Trump han llegado horas después de que sostuviera que no es necesario el visto bueno del Congreso para que Washington lleve a cabo un ataque terrestre en territorio venezolano, con el objetivo declarado de actuar contra cárteles de la droga, algo que Caracas describe como una excusa para justificar una invasión.

