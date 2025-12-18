Trump dice que no es necesario el permiso del Congreso para atacar Venezuela: “No tengo por qué decírselo”

En medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente Donald Trump afirmó este jueves que no es necesario el visto bueno del Congreso para que Washington lleve a cabo un eventual ataque terrestre en territorio venezolano contra los cárteles de la droga.

“No me importaría decírselo. No es para tanto. No tengo por qué decírselo. Eso está probado, pero no me importaría en absoluto. Solo espero que no lo filtren. Son políticos y realizan filtraciones como si tuviesen un colador”, señaló el republicano en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.

Las palabras de Trump se producen después de que los demócratas de la Cámara de Representantes presentaran dos resoluciones sobre poderes de guerra, en medio de la creciente tensión con el país sudamericano, después de que la administración de Trump declarara “organización terrorista” al gobierno venezolano y bloqueado toda su flota petrolera.

Según la resolución de poderes de guerra de 1973, el presidente debe consultar al Congreso “en todos los casos posibles” antes de involucrar a las Fuerzas Armadas en hostilidades, a menos que haya una declaración de guerra u otra autorización del Congreso.

El Congreso estadounidense dio ‘luz verde’ en la víspera al presupuesto anual de Defensa, que en una de sus disposiciones exige al Pentágono compartir con los congresistas imágenes de los ataques contra presuntas narcolanchas en aguas del Caribe.

El paquete legislativo limita el presupuesto en viajes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, hasta que las comisiones de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y el Senado reciban las imágenes sin editar de los supuestos ataques a narcolanchas.

Rusia: “Esperamos que EE.UU. no cometa un error fatal”

Las declaraciones de Trump se dan la misma jornada en que Venezuela recibió el apoyo de Rusia frente a las intenciones de Washington.

En este sentido, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia declaró que espera que el gobierno de Trump no cometa un error fatal con respecto a Venezuela y manifestó su preocupación por las decisiones estadounidenses que amenazan el transporte marítimo internacional.

Trump ordenó el martes un “bloqueo” de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, en un intento de Washington por aumentar la presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Se ha implementado un embargo efectivo después de que Estados Unidos incautara un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela la semana pasada. Buques cargados con millones de barriles de petróleo permanecen en aguas venezolanas en lugar de arriesgarse a ser incautados.

“Observamos la continua y deliberada escalada de tensiones en torno a Venezuela, un país amigo nuestro. Preocupa especialmente la naturaleza unilateral de las decisiones que representan una amenaza para el transporte marítimo internacional”, declaró el Ministerio ruso en un comunicado.

“Esperamos que la Administración de Donald Trump, caracterizada por un enfoque racional y pragmático, no cometa un error fatal”.

Moscú se mostró a favor de una normalización del diálogo entre Washington y Caracas y señaló que espera que Estados Unidos no se involucre en una situación que tendría “consecuencias impredecibles para todo el hemisferio occidental”, al indicar que Rusia apoyaba “la línea del gobierno de Maduro”.