SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump dice que no es necesario el permiso del Congreso para atacar Venezuela: “No tengo por qué decírselo”

    Las palabras del mandatario se dan luego de que legisladores demócratas presentaran dos resoluciones sobre poderes de guerra, después de que la administración de Trump declarara “organización terrorista” al gobierno venezolano y bloqueara toda su flota petrolera.

    Por 
    Europa Press
     
    Cristóbal Palacios

    En medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente Donald Trump afirmó este jueves que no es necesario el visto bueno del Congreso para que Washington lleve a cabo un eventual ataque terrestre en territorio venezolano contra los cárteles de la droga.

    “No me importaría decírselo. No es para tanto. No tengo por qué decírselo. Eso está probado, pero no me importaría en absoluto. Solo espero que no lo filtren. Son políticos y realizan filtraciones como si tuviesen un colador”, señaló el republicano en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.

    Las palabras de Trump se producen después de que los demócratas de la Cámara de Representantes presentaran dos resoluciones sobre poderes de guerra, en medio de la creciente tensión con el país sudamericano, después de que la administración de Trump declarara “organización terrorista” al gobierno venezolano y bloqueado toda su flota petrolera.

    Según la resolución de poderes de guerra de 1973, el presidente debe consultar al Congreso “en todos los casos posibles” antes de involucrar a las Fuerzas Armadas en hostilidades, a menos que haya una declaración de guerra u otra autorización del Congreso.

    El Congreso estadounidense dio ‘luz verde’ en la víspera al presupuesto anual de Defensa, que en una de sus disposiciones exige al Pentágono compartir con los congresistas imágenes de los ataques contra presuntas narcolanchas en aguas del Caribe.

    El paquete legislativo limita el presupuesto en viajes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, hasta que las comisiones de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y el Senado reciban las imágenes sin editar de los supuestos ataques a narcolanchas.

    Rusia: “Esperamos que EE.UU. no cometa un error fatal”

    Las declaraciones de Trump se dan la misma jornada en que Venezuela recibió el apoyo de Rusia frente a las intenciones de Washington.

    En este sentido, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia declaró que espera que el gobierno de Trump no cometa un error fatal con respecto a Venezuela y manifestó su preocupación por las decisiones estadounidenses que amenazan el transporte marítimo internacional.

    Trump ordenó el martes un “bloqueo” de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, en un intento de Washington por aumentar la presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

    Se ha implementado un embargo efectivo después de que Estados Unidos incautara un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela la semana pasada. Buques cargados con millones de barriles de petróleo permanecen en aguas venezolanas en lugar de arriesgarse a ser incautados.

    “Observamos la continua y deliberada escalada de tensiones en torno a Venezuela, un país amigo nuestro. Preocupa especialmente la naturaleza unilateral de las decisiones que representan una amenaza para el transporte marítimo internacional”, declaró el Ministerio ruso en un comunicado.

    “Esperamos que la Administración de Donald Trump, caracterizada por un enfoque racional y pragmático, no cometa un error fatal”.

    Moscú se mostró a favor de una normalización del diálogo entre Washington y Caracas y señaló que espera que Estados Unidos no se involucre en una situación que tendría “consecuencias impredecibles para todo el hemisferio occidental”, al indicar que Rusia apoyaba “la línea del gobierno de Maduro”.

    Más sobre:EE.UU.VenezuelaTrumpCongreso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Demócratas presionan a Trump y publican nuevas fotografías relacionadas con el caso Epstein

    Ministra Orellana critica eventual retorno de la Primera Dama y dice que bancada republicana se opone a derechos de las mujeres

    Comunidad judía celebra Janucá en La Moneda: “Los últimos tiempos no han sido fáciles”

    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026

    Inmigrante guatemalteco en México: “Nunca creí que me quitarían a mi hija”

    Lo más leído

    1.
    Irán incauta petrolero extranjero con seis millones de litros de diésel en el mar de Omán

    Irán incauta petrolero extranjero con seis millones de litros de diésel en el mar de Omán

    2.
    China muestra su apoyo a Venezuela ante el “bloqueo” y la “intimidación” de Estados Unidos

    China muestra su apoyo a Venezuela ante el “bloqueo” y la “intimidación” de Estados Unidos

    3.
    Demócratas presionan a Trump y publican nuevas fotografías relacionadas con el caso Epstein

    Demócratas presionan a Trump y publican nuevas fotografías relacionadas con el caso Epstein

    4.
    En medio de expectación por discurso de Trump: Demócratas de la Cámara de Representantes presentan resoluciones contra una guerra en Venezuela

    En medio de expectación por discurso de Trump: Demócratas de la Cámara de Representantes presentan resoluciones contra una guerra en Venezuela

    5.
    Venezuela rechaza la “amenaza temeraria” de EE.UU. y adelanta que denunciará al país ante la ONU por violar derecho internacional

    Venezuela rechaza la “amenaza temeraria” de EE.UU. y adelanta que denunciará al país ante la ONU por violar derecho internacional

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Servicios

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana
    Chile

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana

    Ministra Orellana critica eventual retorno de la Primera Dama y dice que bancada republicana se opone a derechos de las mujeres

    Comunidad judía celebra Janucá en La Moneda: “Los últimos tiempos no han sido fáciles”

    Rosanna Costa destaca el giro favorable de la inflación en el Ipom de diciembre y analiza el precio del cobre
    Negocios

    Rosanna Costa destaca el giro favorable de la inflación en el Ipom de diciembre y analiza el precio del cobre

    Wall Street rebota impulsado por menor inflación en EEUU y en Chile la bolsa sube luego de tres bajas consecutivas

    Tribunal Constitucional paraliza quiebra de sociedad dueña de histórico Club de la Unión

    Los osos polares están evolucionando para sobrevivir en un mundo más caluroso, según un reciente estudio
    Tendencias

    Los osos polares están evolucionando para sobrevivir en un mundo más caluroso, según un reciente estudio

    Guía de compras de tecnología para Navidad de WOM

    Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA

    Con un golazo marcado desde la mitad de la cancha: Marruecos se queda con la Copa Árabe en una emocionante final
    El Deportivo

    Con un golazo marcado desde la mitad de la cancha: Marruecos se queda con la Copa Árabe en una emocionante final

    Será antes del Mundial: confirman la fecha para la Finalissima entre Argentina y España

    Repasa la victoria del Betis de Pellegrini sobre el Murcia y su paso a los octavos de final de la Copa del Rey

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones
    Finde

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026
    Cultura y entretención

    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026

    Por la Cruz y la Bandera: la osada performance de Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira que sacudió a Chile

    Muere Vicente Ruiz, ícono de la contracultura en los años 80 y destacado artista multidisciplinario

    Trump dice que no es necesario el permiso del Congreso para atacar Venezuela: “No tengo por qué decírselo”
    Mundo

    Trump dice que no es necesario el permiso del Congreso para atacar Venezuela: “No tengo por qué decírselo”

    Demócratas presionan a Trump y publican nuevas fotografías relacionadas con el caso Epstein

    Inmigrante guatemalteco en México: “Nunca creí que me quitarían a mi hija”

    No quiero aprender a convivir con el dolor
    Paula

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta