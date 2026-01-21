Trump en Davos: Presidente de EE.UU. dice que “no usará la fuerza” contra Groenlandia, pero pide “negociaciones inmediatas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026.

Después de que un problema eléctrico en el Air Force One lo obligara a regresar a Washington para cambiar de avión y emprendiera vuelo unas dos horas y media después de su salida inicial, el presidente estadounidense Donald Trump aterrizó este miércoles en Zurich, desde donde abordó un helicóptero para trasladarse al resort alpino suizo de Davos, donde pronunció un esperado discurso ante el Foro Económico Mundial. Tal como se esperaba, su intervención se centró en las pretensiones de Washington de hacerse con el control de Groenlandia, la estratégica isla ártica perteneciente al Reino de Dinamarca.

Aunque precisó que no usará “la fuerza” para tomar Groenlandia, Trump exigió este miércoles a las élites mundiales reunidas en Davos que se inicien “negociaciones inmediatas” para la adquisición de lo que denominó “un pedazo de hielo” aduciendo razones de seguridad.

"That's our territory": Trump uses Davos speech to push for Greenland https://t.co/yPcIzSLCpc — TIME (@TIME) January 21, 2026

“Probablemente no conseguiremos nada a menos que decida usar una fuerza excesiva, en cuyo caso seríamos, francamente, imparables”, dijo Trump. “Pero no haré eso. Okey. Ahora todos dicen: ‘¡Bien!’”. “Esa es probablemente la declaración más importante que he hecho, porque la gente pensaba que usaría la fuerza. No necesito usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza”, aseguró.

“Todo lo que Estados Unidos pide es un lugar llamado Groenlandia”, añadió. “Lo que estoy pidiendo es un pedazo de hielo, frío, mal ubicado, que puede jugar un rol importante en la paz mundial”. Más tarde, Trump reiteró que contempla la plena propiedad de Groenlandia por parte de Estados Unidos, en lugar de un acuerdo mejorado. “Todo lo que pedimos es obtener Groenlandia, incluyendo el título de propiedad, porque se necesita la propiedad para defenderla”, dijo. “No se puede defender con un contrato de arrendamiento”.

“A nivel legal, no sería defendible de esa forma, por lo que queremos ese pedazo de hielo para proteger al mundo, pero no nos lo dan. Nunca hemos pedido nada. Podríamos habérnoslo quedado, pero no lo hicimos. Así que ahora tienen una opción: pueden decir que sí, y lo apreciaremos, o decir que no, y lo recordaremos”, recalcó.

Groenland: "Il est temps que l'OTAN assume son rôle" demande Donald Trump depuis Davos pic.twitter.com/bUcoguzL2z — BFM (@BFMTV) January 21, 2026

“Lo digo con respeto hacia Dinamarca, a cuya gente amo, y cuyos líderes son muy buenos. Solo nosotros podemos proteger esta masa de hielo enorme, desarrollarla y mejorarla para que sea bueno y seguro para Europa y también para nosotros. Esa es la razón por la que busco negociaciones inmediatas para discutir nuevamente la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos, tal como hemos adquirido muchos otros territorios a lo largo de nuestra historia, al igual que muchas naciones europeas “, sostuvo Trump.

En este sentido, hizo hincapié en que “no hay nada malo” con la compra de estos territorios, “muchos de los cuales, de hecho, ahora son grandiosos”. “Esto no será una amenaza para la OTAN; esto mejorará la seguridad de la Alianza al completo. Estamos siendo tratados de forma injusta”, declaró.

El presidente republicano continuó criticando a Dinamarca por “desagradecido” por negarse a ceder el control de Groenlandia, alegando que la nación estaba en deuda con Estados Unidos por defenderla durante la Segunda Guerra Mundial. “Dinamarca cayó ante Alemania tras solo seis horas de combate y fue totalmente incapaz de defenderse a sí misma o a Groenlandia. Así que Estados Unidos se vio obligado a hacerlo, y lo hicimos”, afirmó.

“No tuvieron oportunidad de conquistarla. Y lo intentaron. Dinamarca lo sabe. Literalmente, establecimos bases en Groenlandia para Dinamarca. Luchamos por Dinamarca. No luchábamos por nadie más. Luchábamos para salvarla, para salvar un gran y hermoso trozo de hielo. Es difícil llamarlo tierra”, subrayó.

Tras esta explicación, Trump lamentó la decisión de Estados Unidos en aquel momento de permitir que Dinamarca conservara Groenlandia como territorio. “¿Qué estupidez cometimos al hacerlo?”, se preguntó. “Pero lo hicimos, lo devolvimos. ¿Pero cómo pueden ser tan desagradecidos ahora?”. “Son unos ingratos”, añadió. “Ya lo teníamos como fideicomisario, pero respetuosamente lo devolvimos a Dinamarca hace poco”, dijo el presidente.

President Trump says he "won't use force" to acquire Greenland as he defends his reasoning for U.S. ownership. https://t.co/nxB42qBs84 — CBS News (@CBSNews) January 21, 2026

A respecto, el diario The Guardian destacó que una frase recurrente del líder republicano, pero cabe destacar que Estados Unidos nunca ha sido propietario del territorio autónomo. Ha formado parte del Reino de Dinamarca durante siglos, un hecho establecido por el derecho internacional y reconocido por Estados Unidos. Si bien Washington estableció bases militares en Groenlandia (mediante un acuerdo de seguridad en tiempos de guerra con Dinamarca) durante la Segunda Guerra Mundial, esto no le confirió ninguna propiedad real. En 1946, el entonces presidente Harry Truman propuso en secreto la compra de Groenlandia, pero finalmente fue rechazada por los daneses.

Trump expuso sus argumentos sobre por qué cree que la anexión de Groenlandia -un territorio autónomo de Dinamarca, país miembro de la OTAN- beneficia a Estados Unidos y a Europa. “Solo Estados Unidos puede proteger esta vasta extensión de tierra, esta enorme masa de hielo, desarrollarla, mejorarla y hacer que sea beneficiosa y segura para Europa, y también para nosotros”, declaró el inquilino de la Casa Blanca.

Harari's Trump Dictionary



When Trump says “peace”, what does he mean?

Surrender.



When Trump says “our friends”, what does he mean?

Vassals.



What should be the next entry in this dictionary?#Trump #Davos #WEF26 #WorldEconomicForum2026 — Yuval Noah Harari (@harari_yuval) January 21, 2026

También argumentó que el control estadounidense de Groenlandia fortalecería la alianza de la OTAN. “Esto no sería una amenaza para la OTAN. Esto mejoraría enormemente la seguridad de toda la alianza, la alianza de la OTAN”, afirmó, y añadió que, en su opinión, Estados Unidos ha sido “tratado de forma muy injusta por la OTAN”. “Lo que hemos recibido de la OTAN es nada (...) Les hemos ayudado mucho y no hemos recibido nada, pagábamos el 100% de la OTAN y todo lo que estamos pidiendo es Groenlandia para defenderla”, aseveró.

El mandatario aseguró que no quiere Groenlandia por las tierras raras, sino por “seguridad estratégica”. “Groenlandia es un territorio vasto y casi inhabitado, está sin ser defendido, en una ubicación estratégica entre Rusia y China (...) No era importante cuando lo devolvimos, como ahora. Se habla de los minerales, pero no hay tal cosa como tierras raras y para llegar allá hay que atravesar cientos de metros de hielo y no la buscamos por eso, sino por seguridad estratégica nacional, la isla es considerada parte de América del Norte, es nuestro territorio, es un interés clave de seguridad estadounidense, ha estado en cientos de años en nuestra política impedir que otros intereses entren a nuestro hemisferio. Estados Unidos ha intentado por dos siglos comprar Groenlandia”, afirmó.

“Impedimos que nuestros enemigos ganaran un asentamiento en nuestro hemisferio (...) Si no fuera por nosotros estaríamos hablando alemán o japonés, les devolvimos Groenlandia, qué estúpidos fuimos y qué mal agradecidos son ahora”, reiteró.

nothing new from trump davos speech other than saying he wouldn’t use force against greenland…which was never on the table.



will make headlines. but carney’s speech is the one that mattered. — ian bremmer (@ianbremmer) January 21, 2026

Trump afirmó que, si alguna vez hay una guerra nuclear, “esos misiles volarán justo sobre el centro de ese trozo de hielo” (Groenlandia) y afirma que lo necesita para construir “la mayor Cúpula Dorada jamás construida”. También añadió que la instalación protegería a Canadá, afirmando que “Canadá recibe muchas ayudas gratuitas de nosotros”, y que su primer ministro, Mark Carney, debería estar “agradecido”.

Asimismo, mencionó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, diciéndole que no se atribuya el mérito de la tecnología de la Cúpula Dorada, ya que es estadounidense.