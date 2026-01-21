SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump en Davos: Presidente de EE.UU. dice que “no usará la fuerza” contra Groenlandia, pero pide “negociaciones inmediatas”

    Durante su intervención en el Foro Económico Mundial que tiene lugar en la ciudad suiza de Davos, Trump dijo que EE.UU, es "el único país capaz de proteger Groenlandia" ante las crecientes tensiones geopolíticas a nivel mundial. Asimismo, lamentó la "falta de gratitud" de Dinamarca respecto al asunto.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026.

    Después de que un problema eléctrico en el Air Force One lo obligara a regresar a Washington para cambiar de avión y emprendiera vuelo unas dos horas y media después de su salida inicial, el presidente estadounidense Donald Trump aterrizó este miércoles en Zurich, desde donde abordó un helicóptero para trasladarse al resort alpino suizo de Davos, donde pronunció un esperado discurso ante el Foro Económico Mundial. Tal como se esperaba, su intervención se centró en las pretensiones de Washington de hacerse con el control de Groenlandia, la estratégica isla ártica perteneciente al Reino de Dinamarca.

    Aunque precisó que no usará “la fuerza” para tomar Groenlandia, Trump exigió este miércoles a las élites mundiales reunidas en Davos que se inicien “negociaciones inmediatas” para la adquisición de lo que denominó “un pedazo de hielo” aduciendo razones de seguridad.

    “Probablemente no conseguiremos nada a menos que decida usar una fuerza excesiva, en cuyo caso seríamos, francamente, imparables”, dijo Trump. “Pero no haré eso. Okey. Ahora todos dicen: ‘¡Bien!’”. “Esa es probablemente la declaración más importante que he hecho, porque la gente pensaba que usaría la fuerza. No necesito usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza”, aseguró.

    “Todo lo que Estados Unidos pide es un lugar llamado Groenlandia”, añadió. “Lo que estoy pidiendo es un pedazo de hielo, frío, mal ubicado, que puede jugar un rol importante en la paz mundial”. Más tarde, Trump reiteró que contempla la plena propiedad de Groenlandia por parte de Estados Unidos, en lugar de un acuerdo mejorado. “Todo lo que pedimos es obtener Groenlandia, incluyendo el título de propiedad, porque se necesita la propiedad para defenderla”, dijo. “No se puede defender con un contrato de arrendamiento”.

    “A nivel legal, no sería defendible de esa forma, por lo que queremos ese pedazo de hielo para proteger al mundo, pero no nos lo dan. Nunca hemos pedido nada. Podríamos habérnoslo quedado, pero no lo hicimos. Así que ahora tienen una opción: pueden decir que sí, y lo apreciaremos, o decir que no, y lo recordaremos”, recalcó.

    “Lo digo con respeto hacia Dinamarca, a cuya gente amo, y cuyos líderes son muy buenos. Solo nosotros podemos proteger esta masa de hielo enorme, desarrollarla y mejorarla para que sea bueno y seguro para Europa y también para nosotros. Esa es la razón por la que busco negociaciones inmediatas para discutir nuevamente la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos, tal como hemos adquirido muchos otros territorios a lo largo de nuestra historia, al igual que muchas naciones europeas “, sostuvo Trump.

    En este sentido, hizo hincapié en que “no hay nada malo” con la compra de estos territorios, “muchos de los cuales, de hecho, ahora son grandiosos”. “Esto no será una amenaza para la OTAN; esto mejorará la seguridad de la Alianza al completo. Estamos siendo tratados de forma injusta”, declaró.

    El presidente republicano continuó criticando a Dinamarca por “desagradecido” por negarse a ceder el control de Groenlandia, alegando que la nación estaba en deuda con Estados Unidos por defenderla durante la Segunda Guerra Mundial. “Dinamarca cayó ante Alemania tras solo seis horas de combate y fue totalmente incapaz de defenderse a sí misma o a Groenlandia. Así que Estados Unidos se vio obligado a hacerlo, y lo hicimos”, afirmó.

    “No tuvieron oportunidad de conquistarla. Y lo intentaron. Dinamarca lo sabe. Literalmente, establecimos bases en Groenlandia para Dinamarca. Luchamos por Dinamarca. No luchábamos por nadie más. Luchábamos para salvarla, para salvar un gran y hermoso trozo de hielo. Es difícil llamarlo tierra”, subrayó.

    Tras esta explicación, Trump lamentó la decisión de Estados Unidos en aquel momento de permitir que Dinamarca conservara Groenlandia como territorio. “¿Qué estupidez cometimos al hacerlo?”, se preguntó. “Pero lo hicimos, lo devolvimos. ¿Pero cómo pueden ser tan desagradecidos ahora?”. “Son unos ingratos”, añadió. “Ya lo teníamos como fideicomisario, pero respetuosamente lo devolvimos a Dinamarca hace poco”, dijo el presidente.

    A respecto, el diario The Guardian destacó que una frase recurrente del líder republicano, pero cabe destacar que Estados Unidos nunca ha sido propietario del territorio autónomo. Ha formado parte del Reino de Dinamarca durante siglos, un hecho establecido por el derecho internacional y reconocido por Estados Unidos. Si bien Washington estableció bases militares en Groenlandia (mediante un acuerdo de seguridad en tiempos de guerra con Dinamarca) durante la Segunda Guerra Mundial, esto no le confirió ninguna propiedad real. En 1946, el entonces presidente Harry Truman propuso en secreto la compra de Groenlandia, pero finalmente fue rechazada por los daneses.

    Trump expuso sus argumentos sobre por qué cree que la anexión de Groenlandia -un territorio autónomo de Dinamarca, país miembro de la OTAN- beneficia a Estados Unidos y a Europa. “Solo Estados Unidos puede proteger esta vasta extensión de tierra, esta enorme masa de hielo, desarrollarla, mejorarla y hacer que sea beneficiosa y segura para Europa, y también para nosotros”, declaró el inquilino de la Casa Blanca.

    También argumentó que el control estadounidense de Groenlandia fortalecería la alianza de la OTAN. “Esto no sería una amenaza para la OTAN. Esto mejoraría enormemente la seguridad de toda la alianza, la alianza de la OTAN”, afirmó, y añadió que, en su opinión, Estados Unidos ha sido “tratado de forma muy injusta por la OTAN”. “Lo que hemos recibido de la OTAN es nada (...) Les hemos ayudado mucho y no hemos recibido nada, pagábamos el 100% de la OTAN y todo lo que estamos pidiendo es Groenlandia para defenderla”, aseveró.

    El mandatario aseguró que no quiere Groenlandia por las tierras raras, sino por “seguridad estratégica”. “Groenlandia es un territorio vasto y casi inhabitado, está sin ser defendido, en una ubicación estratégica entre Rusia y China (...) No era importante cuando lo devolvimos, como ahora. Se habla de los minerales, pero no hay tal cosa como tierras raras y para llegar allá hay que atravesar cientos de metros de hielo y no la buscamos por eso, sino por seguridad estratégica nacional, la isla es considerada parte de América del Norte, es nuestro territorio, es un interés clave de seguridad estadounidense, ha estado en cientos de años en nuestra política impedir que otros intereses entren a nuestro hemisferio. Estados Unidos ha intentado por dos siglos comprar Groenlandia”, afirmó.

    “Impedimos que nuestros enemigos ganaran un asentamiento en nuestro hemisferio (...) Si no fuera por nosotros estaríamos hablando alemán o japonés, les devolvimos Groenlandia, qué estúpidos fuimos y qué mal agradecidos son ahora”, reiteró.

    Trump afirmó que, si alguna vez hay una guerra nuclear, “esos misiles volarán justo sobre el centro de ese trozo de hielo” (Groenlandia) y afirma que lo necesita para construir “la mayor Cúpula Dorada jamás construida”. También añadió que la instalación protegería a Canadá, afirmando que “Canadá recibe muchas ayudas gratuitas de nosotros”, y que su primer ministro, Mark Carney, debería estar “agradecido”.

    Asimismo, mencionó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, diciéndole que no se atribuya el mérito de la tecnología de la Cúpula Dorada, ya que es estadounidense.

    Más sobre:La Tercera PMTrumpEE.UU.DavosGroenlandiaDinamarcaEuropaOTAN

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista

    Belleza Perfecta: cómo es la serie que reúne a Ryan Murphy, Ashton Kutcher y Lux Pascal

    Elizalde y Alvarado abrirán ronda de bilaterales entre ministros de Boric y Kast

    Fiscal regional Barros y persecutores Jacir y Cabrera se suman al juego de tronos para quedarse con la Centro Norte

    Alzar secreto bancario y escéptica del cierre de fronteras: las definiciones de Steinert antes de llegar al gabinete de Kast

    Kast define a Ampuero como su embajador ante la ONU y comienza a cerrar su red de representantes en el exterior

    Lo más leído

    1.
    Trump defiende que los groenlandeses y la OTAN estarán “encantados” con su plan para la isla

    Trump defiende que los groenlandeses y la OTAN estarán “encantados” con su plan para la isla

    2.
    Ingresa a Venezuela el primer giro por la venta de petróleo a Estados Unidos

    Ingresa a Venezuela el primer giro por la venta de petróleo a Estados Unidos

    3.
    BlackRock: El mayor fondo de inversión del mundo que busca sumarse a la reconstrucción de Ucrania

    BlackRock: El mayor fondo de inversión del mundo que busca sumarse a la reconstrucción de Ucrania

    4.
    Trump insinúa que quiere “involucrar” a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

    Trump insinúa que quiere “involucrar” a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

    5.
    Trump afirma que EE.UU. es “el único capaz de proteger Groenlandia” y pide negociaciones para comprarla

    Trump afirma que EE.UU. es “el único capaz de proteger Groenlandia” y pide negociaciones para comprarla

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Olympique de Marsella vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Olympique de Marsella vs. Liverpool en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Slavia Praga vs. Barcelona en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Slavia Praga vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise en TV y streaming

    Elizalde y Alvarado abrirán ronda de bilaterales entre ministros de Boric y Kast

    Fiscal regional Barros y persecutores Jacir y Cabrera se suman al juego de tronos para quedarse con la Centro Norte

    Jorge Quiroz pone fecha a la reforma tributaria y prepara batería de medidas para marzo
    Negocios

    Jorge Quiroz pone fecha a la reforma tributaria y prepara batería de medidas para marzo

    El intenso día después de Quiñenco: una jornada plena de directorios extraordinarios para reemplazar a Francisco Pérez Mackenna

    Bethia vende casi $80 mil millones en acciones de Falabella

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista
    Tendencias

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista

    ¿Por qué se descarriló el tren en Adamuz? Las pistas que encontró la investigación hasta ahora

    Qué opciones militares “decisivas” evalúa Trump contra Irán en medio de la ola de protestas en el país

    El palo de Lucero a Colo Colo por la hinchada de la U: “Lidera el ranking de asistencia; siempre juega con 40 mil personas”
    El Deportivo

    El palo de Lucero a Colo Colo por la hinchada de la U: “Lidera el ranking de asistencia; siempre juega con 40 mil personas”

    ¿Tiene la U la mejor delantera del fútbol chileno? El intenso debate que desatan los arribos de Lucero, Rivero y Vargas

    ¿Más entradas? Hinchas cruzados agotan localidades de la UC para la final de la Supercopa y ANFP evalúa aumento de aforo

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Belleza Perfecta: cómo es la serie que reúne a Ryan Murphy, Ashton Kutcher y Lux Pascal
    Cultura y entretención

    Belleza Perfecta: cómo es la serie que reúne a Ryan Murphy, Ashton Kutcher y Lux Pascal

    Entre comediantes y estrellas del género urbano: los eventos solidarios por los incendios en el sur

    “Aún es surreal, no me cabe en la cabeza”: el camino de Matapanki al Festival de Berlín

    Trump en Davos: Presidente de EE.UU. dice que “no usará la fuerza” contra Groenlandia, pero pide “negociaciones inmediatas”
    Mundo

    Trump en Davos: Presidente de EE.UU. dice que “no usará la fuerza” contra Groenlandia, pero pide “negociaciones inmediatas”

    Trump afirma que EE.UU. es “el único capaz de proteger Groenlandia” y pide negociaciones para comprarla

    Parlamento Europeo paraliza la aprobación del pacto comercial con Mercosur y lo lleva al Tribunal de Justicia de la UE

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar