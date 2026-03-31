Trump estaría dispuesto a poner fin a ofensiva contra Irán incluso si persiste bloqueo en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría dispuesto a concluir las operaciones militares contra Irán incluso si el estratégico estrecho de Ormuz continúa bloqueado, según reveló el diario The Wall Street Journal, citando a funcionarios con conocimiento directo de las deliberaciones internas.

De acuerdo con el reporte, el mandatario ha transmitido a sus asesores que la prioridad actual no es forzar la reapertura inmediata de esta vía marítima -por donde transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo-, sino avanzar en el debilitamiento de las capacidades militares convencionales de Irán.

La evaluación de la administración estadounidense apunta a que una operación destinada a recuperar el control del estrecho podría prolongar significativamente el conflicto, superando el plazo inicial estimado de entre cuatro y cinco semanas.

Bajo este contexto, el escenario ha llevado a la Casa Blanca a reconsiderar sus objetivos estratégicos, privilegiando una salida que limite la escalada militar.

Mapa de localización del estrecho de Ormuz y los países que lo rodean en el golfo Pérsico. Europa Press / Europa Press

De igual forma, otras alternativas más agresivas, como una eventual operación terrestre en territorio iraní, no figuran entre las prioridades inmediatas de Trump, decisión que reflejaría un intento por contener los costos políticos y militares de una guerra que ya ha generado tensiones a nivel global.

No obstante, este lunes Trump redobló las amenazas contra Teherán, tras asegurar que si no hay un próximo acuerdo de apertura del estrecho de Ormuz, las tropas estadounidenses “destruirán” la isla iraní de Kharg, así como todas las centrales eléctricas y pozos petrolíferos. Todo esto, pese a remarcar que hay conversaciones serias con un “régimen nuevo y más razonable”.

“Se han logrado grandes avances, pero si por alguna razón no se llega pronto a un acuerdo, lo cual es probable, y si el estrecho de Ormuz no se abre inmediatamente al tráfico marítimo, concluiremos nuestra agradable estancia en Irán dinamitando y aniquilando por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Kharg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!), que deliberadamente aún no hemos tocado”, advirtió el Mandatario.

Cabe recordar que el estrecho de Ormuz se ha convertido en un punto crítico desde el inicio de las hostilidades, debido a su impacto directo en los mercados energéticos internacionales. Su eventual cierre prolongado ha contribuido al alza sostenida en los precios del petróleo y los combustibles, afectando a economías de todo el mundo, incluyendo nuestro país.