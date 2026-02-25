SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump lamenta la “desafortunada” decisión del Supremo de declarar ilegales sus aranceles pero le resta importancia

    En su discurso sobre el Estado de la Unión ante las dos cámaras del Congreso, el mandatario republicano ha asegurado que “casi todos los países y corporaciones quieren mantener el acuerdo que ya alcanzaron”

    Por 
    Europa Press
    Imagen @WhiteHouse en X

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado este martes la “desafortunada” decisión del Tribunal Supremo de anular la mayor parte de los gravámenes impuestos por Washington al considerar que la Casa Blanca se había extralimitado al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), si bien le ha restado importancia, alegando que se mantendrán la mayor parte de los acuerdos alcanzados tras la escalada de tarifas aduaneras.

    En su discurso sobre el Estado de la Unión ante las dos cámaras del Congreso, el mandatario republicano ha asegurado que “casi todos los países y corporaciones quieren mantener el acuerdo que ya alcanzaron”, alegando que “saben que el poder legal” del que goza de cara a un hipotético nuevo acuerdo “podría ser mucho peor para ellos”.

    “Continuarán trabajando por el mismo camino exitoso que habíamos negociado antes de la desafortunada intervención de la Corte Suprema”, ha subrayado al respecto.

    El inquilino de la Casa Blanca ha abordado de este modo el fallo del Supremo que el pasado viernes declaró ilegales la mayor parte de los aranceles impuestos bajo la IEEPA, una decisión tras la que Trump invocó otra ley para anunciar un nuevo arancel del 10% sobre la mayoría de las importaciones a Estados Unidos, que posteriormente anunció que elevaría al 15%.

    Más sobre:Donald TrumpArancelesEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las dos edades en las que envejecemos “de golpe”, según un estudio

    4 síntomas de la enfermedad de Parkinson que pueden aparecer antes del diagnóstico

    Quién es Diana Atri, la esposa de Joy Huerta de Jesse & Joy que la acompañó en su show en Viña 2026

    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de usar tácticas de Goebbels para una “campaña de desinformación” sobre Teherán

    Premios con traductor, despliegue coreográfico y Kidd Voodoo: el debut del k-pop de NMIXX arrasa en Viña

    NMIXX sorprende con “Ponte Lokita” junto a Kidd Voodoo en el Festival de Viña 2026

    Lo más leído

    1.
    Senadores demócratas proponen ley para que Trump reembolse más de 174 millones de dólares por aranceles

    Senadores demócratas proponen ley para que Trump reembolse más de 174 millones de dólares por aranceles

    2.
    Reino Unido impone su mayor paquete de sanciones contra Rusia tras cuatro años de guerra en Ucrania

    Reino Unido impone su mayor paquete de sanciones contra Rusia tras cuatro años de guerra en Ucrania

    3.
    Guerra de Rusia en Ucrania, cómo el campo de batalla se ha convertido en un lugar de prueba de armas

    Guerra de Rusia en Ucrania, cómo el campo de batalla se ha convertido en un lugar de prueba de armas

    4.
    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 25 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 25 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    Temblor hoy, miércoles 25 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, miércoles 25 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Boric afirma que cable submarino chino “está en evaluación” y que futuro del proyecto dependerá del gobierno de Kast

    Cable submarino: La Moneda niega ocultamiento de información y Kast pide aclarar episodio

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes
    Negocios

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes

    Gremio de clientes eléctricos a un año del 25F: “Lo que se perdió por el apagón es mucho más grande que lo que se puede multar o compensar”

    Médicos extranjeros registraron la mayor caída en la emisión de licencias en 2025: cercana a 20%

    ¿Funcionan las afirmaciones positivas para ser feliz? Esto dice un psicólogo
    Tendencias

    ¿Funcionan las afirmaciones positivas para ser feliz? Esto dice un psicólogo

    Las dos edades en las que envejecemos “de golpe”, según un estudio

    4 síntomas de la enfermedad de Parkinson que pueden aparecer antes del diagnóstico

    Alejandro Tabilo vence a Tomás Barrios y se suma a Christian Garin en los octavos de final del BCI Seguros ChileOpen
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo vence a Tomás Barrios y se suma a Christian Garin en los octavos de final del BCI Seguros ChileOpen

    La reflexión de Christian Garin tras su triunfo en el BCI Seguros Chile Open: “Hay que disfrutar sufrir”

    Batacazo sudamericano: Carabobo vence a Huachipato en Talcahuano y lo elimina de la Copa Libertadores

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América
    Tecnología

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Premios con traductor, despliegue coreográfico y Kidd Voodoo: el debut del k-pop de NMIXX arrasa en Viña
    Cultura y entretención

    Premios con traductor, despliegue coreográfico y Kidd Voodoo: el debut del k-pop de NMIXX arrasa en Viña

    NMIXX sorprende con “Ponte Lokita” junto a Kidd Voodoo en el Festival de Viña 2026

    “George Harris merece que lo dejen tranquilo”: Esteban Düch defiende a su compatriota ante ola de críticas

    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de usar tácticas de Goebbels para una “campaña de desinformación” sobre Teherán
    Mundo

    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de usar tácticas de Goebbels para una “campaña de desinformación” sobre Teherán

    Trump lamenta la “desafortunada” decisión del Supremo de declarar ilegales sus aranceles pero le resta importancia

    Trump anuncia la recepción de más de 80 millones de barriles de petróleo de Venezuela

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva
    Paula

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer