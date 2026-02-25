Trump lamenta la “desafortunada” decisión del Supremo de declarar ilegales sus aranceles pero le resta importancia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado este martes la “desafortunada” decisión del Tribunal Supremo de anular la mayor parte de los gravámenes impuestos por Washington al considerar que la Casa Blanca se había extralimitado al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), si bien le ha restado importancia, alegando que se mantendrán la mayor parte de los acuerdos alcanzados tras la escalada de tarifas aduaneras.

En su discurso sobre el Estado de la Unión ante las dos cámaras del Congreso, el mandatario republicano ha asegurado que “casi todos los países y corporaciones quieren mantener el acuerdo que ya alcanzaron”, alegando que “saben que el poder legal” del que goza de cara a un hipotético nuevo acuerdo “podría ser mucho peor para ellos”.

“Continuarán trabajando por el mismo camino exitoso que habíamos negociado antes de la desafortunada intervención de la Corte Suprema”, ha subrayado al respecto.

El inquilino de la Casa Blanca ha abordado de este modo el fallo del Supremo que el pasado viernes declaró ilegales la mayor parte de los aranceles impuestos bajo la IEEPA, una decisión tras la que Trump invocó otra ley para anunciar un nuevo arancel del 10% sobre la mayoría de las importaciones a Estados Unidos, que posteriormente anunció que elevaría al 15%.