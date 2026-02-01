Trump ordena no intervenir en protestas organizadas en ciudades gobernadas por el Partido Demócrata “a menos que pidan ayuda”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que le ordenó a su secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, no intervenir en las ciudades gobernadas por el Partido Demócrata “a menos que pidan ayuda”, en medio de las críticas a la dureza de la aplicación de leyes migratorias por parte de agentes federales.

En una publicación en su red Truth Social, Trump aclaró que "protegeremos, con mucha fuerza, todos los edificios federales que estén siendo atacados por estos lunáticos, agitadores e insurrectos altamente pagados. Tengan en cuenta que he ordenado al ICE y/o a la Patrulla Fronteriza que sean muy enérgicos en la protección de la propiedad del Gobierno Federal”, detalló.

En el mismo tenor, recalcó que “no van a escupir a la cara a nuestros agentes, no van a dar puñetazos ni patadas a las luces de nuestros autos y no van a lanzar adoquines a nuestros vehículos ni a nuestros guerreros patriotas” porque si lo hacen “sufrirán una consecuencia igual o mayor”.

I have instructed Secretary of Homeland Security, Kristi Noem, that under no circumstances are we going to participate in various poorly run Democrat Cities with regard to their Protests and/or Riots unless, and until, they ask us for help. We will, however, guard, and very… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) January 31, 2026

De la misma forma, el jefe de Estado norteamericano anunció que también había enviado una copia de este texto a las autoridades locales y estatales, donde les insta a proteger sus propias instalaciones.

“Es su obligación proteger también nuestras propiedades federales, edificios, parques y todo lo demás. Estamos ahí para proteger la propiedad federal, solo como respaldo, ya que es responsabilidad local y estatal hacerlo”, apuntó Trump.

En su extensa publicación, el líder republicano también hizo mención a un caso en la localidad de Eugene, Oregón, en el que “los criminales irrumpieron en un edificio federal y causaron muchos daños, asustaron y acosaron a buenos trabajadores”, pero la policía “no hizo nada para pararlo”.

“No vamos a permitir que vuelva a pasar. Si las autoridades locales no son capaces de hacer frente a insurreccionistas, agitadores y anarquistas, inmediatamente nos presentaremos cuando se pida nuestra ayuda y nos encargaremos de la situación muy fácil y metódicamente, igual que hicimos con los disturbios de Los Ángeles de hace un año”, indicó.

Además, aseguró que las fuerzas federales estarán a disposición de gobernadores y alcaldes, “pero antes de que respondamos, deben utilizar la expresión ‘por favor’”. “ICE, la Patrulla Fronteriza y, si es necesario, el Ejército, protegerán nuestra propiedad federal”, remarcó.

Para concluir afirmando que “me eligieron por una política de control de fronteras que ahora ha sido perfeccionada, de seguridad nacional y de ley y orden. ¡Eso es lo que quiere Estados Unidos y eso es lo que está teniendo Estados Unidos!”.

Como consignó CNN, el anuncio de Trump se produce después de los asesinatos de Alex Pretti y Renée Good en Minneapolis, que llevaron a que se intensificaran las conversaciones y críticas en EE.UU. sobre la aplicación de la ley migratoria, lo que al parecer habría impulsado un cambio de tono en la Casa Blanca en los últimos días.