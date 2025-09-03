SUSCRÍBETE
Mundo

Trump pide a Hamas la liberación de todos los rehenes con vida para un alto al fuego en Gaza

“Decidle a Hamás que devuelva inmediatamente a los 20 rehenes (no dos, ni cinco ni siete) y las cosas cambiarán rápidamente", señaló Trump.

Europa Press
Foto: REUTERS.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido este miércoles al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) que libere a los rehenes con vida que mantiene bajo su cautiverio en la Franja de Gaza, en el marco de las negociaciones con Israel para un alto el fuego en el enclave palestino.

“Decidle a Hamás que devuelva inmediatamente a los 20 rehenes (no dos, ni cinco ni siete) y las cosas cambiarán rápidamente. ¡Esto terminará!”, ha declarado a través de un breve mensaje publicado en su perfil de la red social Truth Social.

Las milicias palestinas mantienen bajo cautiverio a cerca de medio centenar de rehenes desde los ataques del 7 de octubre de 2023. Sin embargo, 26 de ellos están muertos, según informaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), mientras que se sospecha que una veintena continúan con vida.

Las declaraciones de Trump llegan apenas un día después de que las autoridades qataríes -que junto a las egipcias y estadounidenses actúan como mediadoras- criticaran a Israel por “no dar aún una respuesta” a la última propuesta de alto el fuego, aprobada por Hamás, mientras que advirtió de que el plan israelí para ocupar la ciudad de Gaza “pone en riesgo a todo el mundo, incluidos los rehenes”.

La ofensiva del Ejército de Israel, desatada tras los citados ataques de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 63.700 palestinos muertos y más de 161.000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones israelíes en el enclave y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria.

