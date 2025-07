Trump planea “centros de alimentos” en Gaza mientras parece abandonar su gran visión para Medio Oriente

En momentos en que el número de muertos en Gaza superó los 60.000, el sombrío hito se alcanza mientras Israel continúa atacando a quienes buscan ayuda en medio de la hambruna en el enclave palestino, con al menos 147 decesos atribuidos directamente a la inanición, entre los que se incluyen 88 niños.

En medio de este escenario, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos trabajará en un nuevo esfuerzo, junto con otros gobiernos y organizaciones, para proporcionar ayuda alimentaria para aliviar la hambruna.

Según la agencia Bloomberg, Trump presentó su propuesta durante una reunión el lunes con el primer ministro británico, Keir Starmer, en su club de golf en Turnberry, Escocia, en medio de una creciente presión internacional sobre los gobiernos occidentales para que presionen al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para que intensifique los esfuerzos para abordar la crisis.

El presidente estadounidense proporcionó escasos detalles y Starmer dijo poco sobre la idea, pero ambos reiteraron la necesidad de aliviar el sufrimiento en el territorio devastado por la guerra.

“Vamos a establecer centros de alimentos y lo haremos en colaboración con gente muy buena”, dijo Trump, añadiendo que Estados Unidos aportaría fondos para la iniciativa. “También nos aseguraremos de que no haya barreras que impidan el paso a la gente”, agregó

Imagen del 27 de julio de 2025 de personas esperando la ayuda humanitaria lanzada por un avión, en la Ciudad de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

Cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con la evaluación de Netanyahu de que “no hay hambruna” en el enclave palestino, Trump dijo, antes de la reunión con Starmer, que “basándome en la televisión, diría que no, particularmente porque esos niños parecen muy hambrientos”.

“Eso es una hambruna de verdad, lo veo, y no se puede fingir”, afirmó Trump. “Tenemos que alimentar a los niños (...) Israel tiene una gran responsabilidad” para abordar la crisis, añadió. “Quiero que se aseguren de que reciban los alimentos”.

Aun así, indicó el mandatario republicano, el gobierno de Netanyahu está “obstaculizado” por los rehenes retenidos por Hamas y por lo que él alega es un robo de ayuda por parte del grupo islámico palestino.

“La gente en Reino Unido está indignada por lo que está viendo”, dijo Starmer. “Tenemos que lograr ese alto el fuego. Y gracias, señor presidente, por liderarlo, y también por seguir aumentando la ayuda”, comentó en alusión a Trump.

Imagen del 25 de julio de 2025 de dos niños palestinos desplazados que sufren desnutrición y parálisis cerebral vistos dentro de una escuela convertida en refugio, en el noroeste de la Ciudad de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

Los suministros humanitarios deben llegar a Gaza “con rapidez y volumen”, dijo el líder británico, y agregó que “necesitamos galvanizar a otros países para que apoyen la llegada de esa ayuda y, sí, eso implica presionar a Israel”.

Las imágenes de gazatíes desnutridos han provocado nueva indignación contra el gobierno israelí, mientras su guerra contra Hamas continúa. El Ejército israelí suspendió algunas operaciones contra el grupo islámico palestino el domingo para permitir el ingreso de los convoyes de ayuda humanitaria de la ONU.

El número de personas muertas en la Franja de Gaza desde el comienzo de la guerra el 7 de octubre de 2023 ha superado las 60.000, dijo el martes el Ministerio de Salud dirigido por Hamas.

Aunque la mayoría de las bajas durante la guerra de 21 meses fueron causadas por ataques aéreos israelíes, los funcionarios de Gaza ahora están destacando las muertes debidas a la desnutrición y los incidentes cerca de los centros de distribución de ayuda.

“Israel seguirá trabajando con agencias internacionales, así como con Estados Unidos y países europeos, para garantizar que grandes cantidades de ayuda humanitaria lleguen a la Franja de Gaza”, afirmó la oficina del primer ministro israelí en un comunicado.

Los palestinos afirman que la omnipresencia de la muerte ha hecho que el recuento carezca de sentido. “Aquí en Gaza, ya nadie pregunta cuántos murieron. Preguntan quién sobrevivió hoy, quién logró encontrar una hogaza de pan, quién tuvo leche para su bebé”, comentó al diario Hareetz una madre de tres hijos. “No creo que a nadie le importen ya las cifras”.

Imagen del 27 de julio de 2025 de palestinos cargando sacos de harina después de que la ayuda humanitaria entrara en Gaza a través de un paso fronterizo, en Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza. Foto Xinhua Rizek Abdeljawad

Israel comenzó a restringir los nuevos envíos de ayuda al territorio en marzo, tras la reanudación de su campaña militar. Estableció un nuevo sistema de distribución de suministros con Estados Unidos a través de la Fundación Humanitaria para Gaza, pero dicho acuerdo ha estado plagado de problemas. Más de 1.000 palestinos murieron a manos de las fuerzas israelíes entre mayo y la semana pasada mientras intentaban obtener alimentos en Gaza, principalmente cerca de los centros de ayuda controlados por la Fundación Humanitaria para Gaza, según la ONU.

La visión de Trump

En medio de la expectativa de que Reino Unido se una a Francia en septiembre y reconozca al Estado palestino en la Asamblea General de la ONU -una decisión que Londres ya dijo que llevaría adelante si Israel no se compromete a un alto el fuego y otras condiciones-, Trump desestimó el plan y señaló que “esa declaración no tiene peso”.

Según Hareetz, la solución de dos Estados o cualquier iniciativa diplomática, no es una prioridad para el inquilino de la Casa Blanca.

Parece que Trump ha llegado a la conclusión de que sus ambiciones de crear un “nuevo Medio Oriente”, establecer la paz entre Israel y varios otros países árabes y el gran premio, lograr la normalización entre Israel y Arabia Saudita, tendrán que esperar un tiempo más, señaló el periódico israelí.

Mientras tanto, el expediente de compromisos diplomáticos congelados del presidente estadounidense se engrosa cada vez más. El diario recordó que no se ha concretado ningún acuerdo sobre rehenes a pesar de sus numerosas promesas; la guerra en Gaza continúa ardiendo a pesar de que ha pedido su fin; las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán están estancadas; Líbano aún no ha ordenado a Hezbolá que se desarme, como exigió Tom Barrack, enviado de Trump; y aún no se ha alcanzado un acuerdo entre el nuevo régimen de Damasco y los kurdos, que supuestamente conducirá al desarme de estos últimos y a su integración en el Ejército sirio.

Imagen del 27 de julio de 2025 de camiones cargados con ayuda humanitaria esperando para entrar a la Franja de Gaza, en la frontera israelí con Gaza. Foto: Xinhua Gil Cohen Magen

“Una consecuencia es que Trump ha pasado a microgestionar las disputas regionales. Sus enviados, promotores inmobiliarios aparentemente versados en el mundo de las transacciones comerciales, la compraventa de propiedades y la identificación de oportunidades de inversión, aún intentan abrirse camino en un territorio desconocido, una cultura empresarial diferente que les exige negociar con actores no estatales y milicias, y los desafía con la complejidad política arraigada en el ajuste de cuentas históricas”, escribió Zvi Bar’el, analista de asuntos de Medio Oriente de Haaretz.

En cuanto a Gaza, aparte de su visión de una Riviera en Gaza, Trump no ha presentado un plan ni una hoja de ruta realistas que sirvan de plataforma para una solución a largo plazo que no solo acabe con el hambre, ponga fin a la guerra y repatrie a los rehenes, sino que también defina el “día después” del enclave palestino.

El resultado es que mientras Trump y sus enviados están preocupados por los “acuerdos minoristas”, que son muy importantes en sí mismos, son los principales países árabes, como Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y, especialmente, Arabia Saudita, y los países occidentales como Francia y Reino Unido, los que están tratando de diseñar soluciones integrales y una infraestructura estable sobre la que se puedan abordar los conflictos locales destaca Zvi Bar’el.

En medio de este escenario, Netanyahu dijo el lunes que Israel procederá a anexar partes de la Franja de Gaza si no se alcanza un acuerdo de alto el fuego con Hamas, según los medios israelíes.

Imagen del 18 de julio de 2025 de un niño palestino bañándose entre casas de campaña para personas desplazadas, en las costas de la Ciudad de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

Los comentarios se hicieron durante una reunión del gabinete de guerra, en la que participaron el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir.

Según el medio de comunicación israelí Walla, Netanyahu presentó un nuevo plan estratégico y político que marca un cambio respecto al enfoque anterior de Israel durante sus 21 meses de guerra en Gaza.

Se reporta que Netanyahu le dijo al gabinete que “Israel no tiene la intención de esperar indefinidamente” a que Hamas responda a un cese del fuego temporal propuesto negociado por el enviado estadounidense para Medio Oriente, Steve Witkoff.

Si no se llega a un acuerdo pronto, según se informa, Israel comenzará a anexar territorio dentro de la Franja de Gaza.

El informe señala además que el gabinete discutió la posibilidad de establecer un órgano administrativo designado para supervisar el control civil y de seguridad en esas áreas.

Mientras tanto, según informa la prensa local, los funcionarios militares israelíes no han abandonado el controvertido plan de “ciudad humanitaria”, que pretende concentrar a la población palestina en un recinto cerrado en el sur de la Franja de Gaza.

La propuesta ha sido ampliamente criticada y comparada con un campo de concentración para palestinos antes de una posible expulsión del territorio. Según el informe, se están realizando obras de infraestructura en la zona de Rafah para el proyecto.