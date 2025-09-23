Trump promete actuar contra “la lacra del antisemitismo” en un mensaje por el Año Nuevo judío

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido actuar contra “la lacra del antisemitismo” en un mensaje publicado con motivo del Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío, en el que ha asegurado que su Administración busca “mantener la libertad religión y poner fin a la persecución basada en la fe”.

“Mientras la comunidad judía se reúne para este momento especial de renovación espiritual, mi Administración renueva su compromiso de defender la libertad religiosa y poner fin a la persecución basada en la fe, incluyendo la lacra del antisemitismo”, ha dicho. “Sobre todo, nos comprometemos a construir un futuro de paz y a reconocer la dignidad intrínseca a cada alma humana”, ha sostenido.

“Envío mis más cálidos saludos a todos los estadounidenses que celebran Rosh Hashaná, el comienzo de un nuevo año para la fe judía y un momento sagrado de oración, comunidad y reflexión espiritual”, ha dicho en un comunicado publicado por la Casa Blanca, al tiempo que ha trasladado “sus mejores deseos y rezos de corazón para una temporada de reflexión y renovación”.