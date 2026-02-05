Trump propone trabajar en un nuevo tratado nuclear “modernizado” tras expiración del pacto New START con Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso este jueves trabajar en un tratado “nuevo, mejorado y modernizado” que “pueda perdurar en el futuro” para reducir los arsenales nucleares, tras la expiración del New START que fue firmado por Washington y Moscú en 2010.

“En lugar de extender el New START, un acuerdo mal negociado por Estados Unidos que, además de todo lo demás, ha sido gravemente violado, deberíamos poner a nuestros expertos nucleares a trabajar en un tratado nuevo, mejorado y modernizado que pueda perdurar en el futuro”, expresó Trump en un mensaje publicado en su red Truth Social.

El mandatario aprovechó también de asegurar que Estados Unidos es el país “más poderoso” del mundo. “Reconstruí completamente sus Fuerzas Armadas durante mi primer mandato, incluyendo armas nucleares nuevas y muchas reacondicionadas”, expresó.

The United States is the most powerful Country in the World. I completely rebuilt its Military in my First Term, including new and many refurbished nuclear weapons. I… pic.twitter.com/72Txiolcmt — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) February 5, 2026

De la misma forma, recordó que la Fuerza Espacial se estableció como una rama militar independiente dentro de las Fuerzas Armadas durante su mandato y afirmó que Washington también añadió a su arsenal “acorazados 100 veces más potentes que los que surcaron los mares durante la Segunda Guerra Mundial”.

El gobierno estadounidense, además, aseguró este jueves que la Administración de Donald Trump quiere “mantener límites” a los arsenales nucleares tras la expiración del tratado de reducción de armas estratégicas New START, antes de insistir en su voluntad de que China se sume a unas “conversaciones de control de armas”.

Fuentes del Departamento de Estado indicaron en declaraciones a Europa Press que “Trump ha hablado en repetidas ocasiones sobre abordar la amenaza que suponen para el mundo las armas nucleares”, antes de resaltar que el jefe de Estado “ha indicado que quiere mantener límites” a este tipo de armamento.

El tratado, firmado en abril de 2010 en Praga por los entonces presidentes de EE.UU. y Rusia, Barack Obama y Dimitri Medvedev, respectivamente, entró en vigor en febrero de 2011 tras la ratificación de documento por parte de ambos países.

El New START -por las siglas de Strategic Arms Reduction Treaty o Tratado de Reducción de Armas Estratégicas-, limitaba a 1.550 el número de ojivas nucleares estratégicas, o de largo alcance, para cada una de las partes.

Por su parte, los sistemas de vectores, como misiles balísticos intercontinentales, misiles balísticos lanzados desde submarinos y bombarderos, estaban limitados a un máximo de 800.

Sin embargo, el mandatario ruso Vladimir Putin anunció que su país suspendía su participación en febrero de 2023, en medio de la invasión de Ucrania, sin que las partes hayan acordado su renovación.