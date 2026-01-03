Trump revela imágenes de cómo siguió la operación militar que logró la captura de Maduro en Venezuela

“Nunca había visto algo así. Pude verlo en tiempo real (...) lo vi, literalmente, como si estuviera viendo un programa de televisión, y si hubieras visto la velocidad , la violencia...”.

Así, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó durante la mañana de este sábado que pudo observar el masivo operativo militar llevado a cabo para concretar la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

En su red social Truth, Trump publicó una serie de fotografías en que se puede ver al mandatario, junto a su secretario de Estado, Marco Rubio; el general de la Fuerza Área, Dan Caine; el secretario de Defensa, Pete Hegseth y John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y algunos agentes.

Como relató Caine, en la conferencia de esta tarde, la ‘Operación Resolución Absoluta’, ocupó 150 aeronaves entre helicópteros y bombarderos de reconocimiento.

“A medida que la fuerza de helicópteros entró a 2:00 de la mañana hora de Caracas, y las fuerzas de aprehensión llegaron al lugar donde estaba Maduro, con disciplina y precisión lograron aislar el área para asegurar la seguridad de nuestras fuerzas terrestres mientras capturaban a las personas acusadas”.

Como dijo también el presidente Trump, Maduro habría intentado refugiarse en una zona segura. Sin embargo, no logró cerrar la puerta y las fuerzas norteamericanas lograron su captura.

A las 3:29 de la madrugada, contó el general de la Fuerza Área, las fuerzas estaban en el agua con los acusados para embarcar en el USS Iwo Jima con rumbo a Estados Unidos.

En poco más de 4 horas lograron la detención del mandatario venezolano y de su esposa, en una intervención en la que reportaron que no hubo ninguna baja de las fuerzas estadounidenses.

Según explicaron desde la Casa Blanca, la operación pudo haber comenzado en diciembre , pero estuvieron siguiendo cada paso de Maduro, sus mascotas, lo que comía y todo lo relacionado a su rutina para no cometer errores.