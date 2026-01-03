SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump revela imágenes de cómo siguió la operación militar que logró la captura de Maduro en Venezuela

    Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por fuerzas estadounidenses durante la madrugada de este sábado.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Trump revela imágenes de cómo siguió la operación militar que logró la captura de Maduro en Venezuela Truth Social @@realDonaldTrump

    “Nunca había visto algo así. Pude verlo en tiempo real (...) lo vi, literalmente, como si estuviera viendo un programa de televisión, y si hubieras visto la velocidad , la violencia...”.

    Así, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó durante la mañana de este sábado que pudo observar el masivo operativo militar llevado a cabo para concretar la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

    En su red social Truth, Trump publicó una serie de fotografías en que se puede ver al mandatario, junto a su secretario de Estado, Marco Rubio; el general de la Fuerza Área, Dan Caine; el secretario de Defensa, Pete Hegseth y John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y algunos agentes.

    Trump revela imágenes de cómo siguió la operación militar que logró la captura de Maduro en Venezuela

    Como relató Caine, en la conferencia de esta tarde, la ‘Operación Resolución Absoluta’, ocupó 150 aeronaves entre helicópteros y bombarderos de reconocimiento.

    “A medida que la fuerza de helicópteros entró a 2:00 de la mañana hora de Caracas, y las fuerzas de aprehensión llegaron al lugar donde estaba Maduro, con disciplina y precisión lograron aislar el área para asegurar la seguridad de nuestras fuerzas terrestres mientras capturaban a las personas acusadas”.

    Trump revela imágenes de cómo siguió la operación militar que logró la captura de Maduro en Venezuela

    Como dijo también el presidente Trump, Maduro habría intentado refugiarse en una zona segura. Sin embargo, no logró cerrar la puerta y las fuerzas norteamericanas lograron su captura.

    A las 3:29 de la madrugada, contó el general de la Fuerza Área, las fuerzas estaban en el agua con los acusados para embarcar en el USS Iwo Jima con rumbo a Estados Unidos.

    Trump revela imágenes de cómo siguió la operación militar que logró la captura de Maduro en Venezuela

    En poco más de 4 horas lograron la detención del mandatario venezolano y de su esposa, en una intervención en la que reportaron que no hubo ninguna baja de las fuerzas estadounidenses.

    Según explicaron desde la Casa Blanca, la operación pudo haber comenzado en diciembre, pero estuvieron siguiendo cada paso de Maduro, sus mascotas, lo que comía y todo lo relacionado a su rutina para no cometer errores.

    Trump revela imágenes de cómo siguió la operación militar que logró la captura de Maduro en Venezuela Truth Social @@realDonaldTrump

    Lee también:

    Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpOperación Resolución AbsolutaMarco RubioNicolás MaduroCilia Flores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Exvicepresidente colombiano dice estar “absolutamente seguro que Delcy Rodríguez” entregó a Maduro

    Las claves del día después de la caída de Maduro

    Maduro, el líder cuestionado que se negaba a rendirse

    EE.UU. captura a Maduro y dice que tomará control de Venezuela

    Edmundo González tras la captura de Maduro: “Estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”

    Así fue el momento exacto cuando Maduro bajó del avión en aeropuerto de Nueva York

    Lo más leído

    1.
    Una entrevista nocturna en Caracas: la última aparición de Nicolás Maduro antes de su captura

    Una entrevista nocturna en Caracas: la última aparición de Nicolás Maduro antes de su captura

    2.
    “El único presidente de este país es Nicolás Maduro”: Rodríguez exige liberación del mandatario venezolano por parte de EE.UU.

    “El único presidente de este país es Nicolás Maduro”: Rodríguez exige liberación del mandatario venezolano por parte de EE.UU.

    3.
    Quién es Delcy Rodríguez, la primera autoridad en la línea de sucesión al mando de Maduro

    Quién es Delcy Rodríguez, la primera autoridad en la línea de sucesión al mando de Maduro

    4.
    El Cártel de los Soles, la organización criminal que Trump acusó a Maduro de liderar

    El Cártel de los Soles, la organización criminal que Trump acusó a Maduro de liderar

    5.
    Trump afirma que EE.UU. manejará Venezuela hasta dar “una transición adecuada” y que Maduro y su esposa “enfrentarán la justicia”

    Trump afirma que EE.UU. manejará Venezuela hasta dar “una transición adecuada” y que Maduro y su esposa “enfrentarán la justicia”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Embajador Judd descarta que intervención de EE.UU. en Venezuela pueda replicarse en otros países
    Chile

    Embajador Judd descarta que intervención de EE.UU. en Venezuela pueda replicarse en otros países

    Gobierno informa que monitoreo de fronteras no revela cambios en flujo de migrantes tras captura de Nicolás Maduro

    Van Klaveren destaca coordinación internacional de Chile tras captura de Nicolás Maduro

    Trump anuncia inversión de “miles de millones de dólares” de petroleras de EEUU en Venezuela tras caída de Maduro
    Negocios

    Trump anuncia inversión de “miles de millones de dólares” de petroleras de EEUU en Venezuela tras caída de Maduro

    El costo de volar limpio: por qué el SAF necesita algo más que voluntad climática

    Gasto de isapres en licencias médicas registra caída histórica en el tercer trimestre

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México
    Tendencias

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    Un respiro del calor extremo: anuncian que este día estará nublado y más fresco en la Región Metropolitana

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    Con una ráfaga ofensiva sobre el final: Barcelona saca a relucir su jerarquía y se queda el derbi catalán ante Espanyol
    El Deportivo

    Con una ráfaga ofensiva sobre el final: Barcelona saca a relucir su jerarquía y se queda el derbi catalán ante Espanyol

    Anunciado a las 17:11: la U oficializa el retorno de Eduardo Vargas tras 15 años de espera

    Duró media hora en la cancha: el fugaz estreno de Matías Pérez en la Serie A frente a la Juventus

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Gran Turno Teatro: la obra de Los Contadores Auditores y el canal Turno que lleva la polarización política a la comedia musical
    Cultura y entretención

    Gran Turno Teatro: la obra de Los Contadores Auditores y el canal Turno que lleva la polarización política a la comedia musical

    Reseña de libros: de Marcel Proust a Carolina Sanín

    El retorno del horror de El Descenso: “Es increíble que 20 años después la gente siga viéndola”

    Exvicepresidente colombiano dice estar “absolutamente seguro que Delcy Rodríguez” entregó a Maduro
    Mundo

    Exvicepresidente colombiano dice estar “absolutamente seguro que Delcy Rodríguez” entregó a Maduro

    Las claves del día después de la caída de Maduro

    Maduro, el líder cuestionado que se negaba a rendirse

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año