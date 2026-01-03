Edmundo González tras la captura de Maduro: “Estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”

La tarde de este sábado, el excandidato opositor Edmundo González dio su primera declaración tras la captura de Nicolás Maduro, afirmando que esta son horas decisivas para Venezuela y que están listos para la “reconstrucción” del país.

A través de su cuenta en la red social X, el presidente electo para la oposición venezolana se sumó al comunicado emitido antes por María Corina Machado, donde ella aseguró que es la hora de la libertad para el pueblo venezolano.

Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación. https://t.co/6NtXOsZAQf — Edmundo González (@EdmundoGU) January 3, 2026

Frente a esto, González reafirmó en su publicación: “venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”.

Con esto el político opositor hizo eco de las palabras de Machado, quien aseguró: “venezolanos, llegó la hora de la libertad... Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones”.

Para luego hacer énfasis que, ante la negativa del líder chavista de salir del poder, Estados Unidos cumplió su promesa de “hacer valer la ley”.

“Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”, puntualizó.