Trump se declara “dispuesto a dialogar” e Irán toma represalias por ataque de EEUU e Israel

Un día después de que una operación militar conjunta estadounidense-israelí desatara una oleada de bombardeos sobre Irán y matara al líder supremo Alí Jamenei, los ataques se intensificaron el domingo por tierra y mar. Irán lanzó mortíferos ataques de represalia contra Israel y varios países del Golfo Pérsico, y Estados Unidos reportó sus primeras bajas en el conflicto.

Ante el temor de un enfrentamiento más amplio en la región, el presidente Trump declaró el domingo por la mañana a la revista The Atlantic que los nuevos líderes iraníes deseaban hablar con él y que estaba dispuesto a hacerlo. “Quieren hablar, y yo he accedido a hacerlo, así que hablaré con ellos”, indicó. “Deberían haberlo hecho antes”, añadió Trump.

Mientras que en otra entrevista con el diario Daily Mail señaló que estima que la lucha con Irán durará alrededor de cuatro semanas, o menos. “Pensamos que serían cuatro semanas más o menos. Siempre se ha tratado de un proceso de cuatro semanas, así que, por muy fuerte que sea, es un país grande; tomará cuatro semanas o menos”, indicó.

El gobierno iraní no respondió públicamente a sus declaraciones. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo a su homólogo omaní, Badr Albusaidi, en una llamada telefónica que Teherán está abierto a cualquier esfuerzo serio de desescalada después de los ataques israelíes y estadounidenses del fin de semana, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Omán. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Trump también había hablado con los líderes de Baréin, Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

Tres soldados estadounidenses murieron en combate, según informó el Pentágono el domingo, los primeros estadounidenses en morir en la guerra con Irán, aunque el Comando Central de Estados Unidos no especificó dónde murieron. Al menos nueve personas murieron en Israel y al menos cuatro en ataques en los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Baréin y Omán, según informes oficiales recopilados por The New York Times.

Como señal de la intensificación de los ataques, el ejército israelí declaró el domingo que su fuerza aérea estaba bombardeando nuevamente “el corazón de Teherán”, la capital iraní. El ejército afirmó haber atacado sistemas de defensa aérea iraníes, centros de mando y sedes del gobierno, así como lanzadores de misiles.

Las defensas aéreas, aviones de combate y helicópteros de ataque israelíes también interceptaron más de 50 drones lanzados desde Irán hacia Israel desde el inicio de la ofensiva el sábado, según el ejército. El Comando Central de Estados Unidos indicó que había atacado más de 1.000 objetivos iraníes desde que comenzó su campaña el sábado y señaló que el cuartel general del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica fue destruido.

El Ministerio de Defensa británico indicó que un avión de combate Typhoon de la Real Fuerza Aérea, que operaba desde Qatar, derribó un dron iraní que se dirigía hacia territorio qatarí el domingo.

Una serie de videos que fueron verificados por The New York Times mostraron el domingo un petrolero, el Skylight, en llamas frente a la costa de Omán. Fue uno de los tres barcos en el Golfo Pérsico que informaron haber sido atacados después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán afirmara haber atacado petroleros estadounidenses y británicos en la región.

Las fuerzas estadounidenses atacaron un buque de guerra iraní al inicio del ataque el sábado, según informó el Comando Central de EE.UU. en una publicación en redes sociales el domingo. “El buque se hunde actualmente en el fondo del Golfo de Omán, en el muelle de Chah Bahar”, decía la publicación.

El principal funcionario de seguridad nacional de Irán, Ali Larijani, anunció el domingo que un comité interino dirigiría el país hasta que se eligiera al sucesor del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. El ayatolá murió en su oficina en el ataque estadounidense-israelí del sábado, según informó la agencia de noticias iraní Tasnim.

Más tarde, el canciller iraní Araghchi, declaró a Al Jazeera el domingo que las instituciones estatales funcionaban con tanta fluidez que los “trámites constitucionales” podrían completarse pronto. “Podrían ver la elección de un líder supremo en uno o dos días”, afirmó Araghchi.

El mensaje que el régimen quería transmitir desesperadamente, tanto a los iraníes como a sus enemigos, era que, a pesar de la pérdida de Jamenei, la República Islámica sobreviviría. Había un camino claro al amparo de la ley e Irán tenía tiempo para elegir a su próximo líder.

“Necesitan proyectar una calma ordenada y mostrar estabilidad institucional, pero al mismo tiempo, cualquiera que ocupe un lugar destacado está en la mira de Estados Unidos e Israel”, dijo al Financial Times, Sanam Vakil, director para Medio Oriente en Chatham House.

Sin embargo, los tres miembros del consejo interino -el presidente Masoud Pezeshkian, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, jefe judicial, y el miembro del Consejo de Guardianes Alireza Arafi, un poderoso partidario de línea dura y potencial candidato a la sucesión- podrían estar en la mira de Estados Unidos e Israel mientras presionan por un cambio de régimen.

Pezeshkian sobrevivió a un bombardeo israelí durante la guerra en junio, que impactó contra un edificio donde presidía una reunión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. En los dos primeros días de esta guerra, varios altos funcionarios ya han muerto, entre ellos el comandante de la Guardia Revolucionaria, el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y el jefe del Consejo de Defensa.

Si bien el equilibrio de poder es complejo, la Guardia Revolucionaria es la fuerza dominante y ejerce influencia no sólo en asuntos militares sino también en la economía y la política interna.

Muchos analistas iraníes han sugerido anteriormente que los guardias influirían fuertemente en el proceso de sucesión, o incluso que de la unidad de élite podría surgir una figura que se convierta en el principal tomador de decisiones de la nación y un líder efectivo.

Ataque de Estados Unidos e Israel en Irán: objetivos, alcance y puntos golpeados

Pero los guardias no son monolíticos; existen rivalidades internas entre diferentes generaciones y corrientes ideológicas y docenas de sus altos comandantes han muerto en ataques aéreos israelíes en los últimos dos años.

Después de que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el sábado, HRANA, un grupo de derechos humanos iraní con sede en Washington, dijo que al menos 133 civiles habían muerto y otros 200 habían resultado heridos.

Los medios estatales iraníes informaron que decenas de niñas murieron en una escuela primaria femenina cercana a una base naval. El número de muertos en la escuela Shajarah Tayyebeh, en el sur de Irán, ascendió a al menos 115 el domingo, según medios estatales y afines. Este parece ser uno de los peores sucesos con gran número de víctimas de la campaña de bombardeos estadounidense-israelí hasta la fecha.

Unos días más de ataques

Desde que comenzaron los ataques el sábado, Irán ha lanzado una serie de ataques no solo a Israel, sino también a otros países de la región.

“La estrategia iraní es clara”, dijo a Hareetz, Pini Yungman, presidente de TSG Group, desarrollador de un sistema de comando y control que juega un papel clave en la protección del frente interno israelí.

“Se prepararon para un ataque estadounidense-israelí, lo que les permitió mantenernos bajo fuego continuo sin agotar rápidamente su arsenal de misiles y lanzadores, incluso si eran atacados por aviones de combate estadounidenses”, afirmó al diario el general de brigada (reserva) Yungman, exjefe de defensa aérea de Rafael Advanced Defense Systems y excomandante de defensa aérea del ejército israelí.

“El argumento iraní es que su experiencia con este método -filtros de fuego- se remonta a la guerra entre Irán e Irak”, dice, refiriéndose a la guerra que duró la mayor parte de la década de 1980. Pero incluso esta estrategia tiene sus límites.

Yungman dijo: “Calculo que, dado que ya han disparado entre 150 y 175 misiles contra Israel, además de los que han disparado contra países del Golfo, incluida Arabia Saudita , han disparado alrededor de 250 misiles en total. Esto significa que aún tienen suficiente para mantener el fuego durante unos días, pero no durante meses ni siquiera semanas”.

Estos cálculos, escribió Hareetz, se basan en la estimación de Yungman en una entrevista la semana pasada, donde situó el arsenal iraní en más de 1.000 misiles, aunque la República Islámica podría haber iniciado la guerra con más del doble. En cualquier caso, algunos de sus misiles han sido destruidos por ataques israelíes y estadounidenses en los últimos dos días.

Vista aérea del puerto de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, en el estrecho de Ormuz. Foto: archivo

El diario recordó que la política de racionamiento de misiles de Teherán contrasta con su enfoque temporal durante la guerra de 12 días de junio: 200 misiles disparados en una noche. Y esta vez, Irán también dispara contra bases estadounidenses en países del Golfo y portaaviones estadounidenses en la región.

Los informes sobre los ataques iraníes contra Qatar y ciudades de los Emiratos Árabes Unidos (Dubái y Abu Dabi) han demostrado las limitaciones de los sistemas de defensa aérea estadounidenses y árabes en esos países, en comparación con las capacidades de Israel.

Hareetz indicó que “incluso si los iraníes no pueden mantener su actual ritmo de fuego contra Israel durante más de unos pocos días, un solo misil cada dos días puede agotar a los israelíes. Tal escenario significa que Israel, y especialmente los estadounidenses, deben reflexionar sobre el desenlace de la guerra”.

“Aunque los israelíes estamos llevando a cabo poderosos ataques contra Irán, y los estadounidenses son más grandes y más dominantes que nosotros en esta guerra, toda guerra tiene que terminar en un proceso diplomático”, concluyó Yungman.

Cierre de Ormuz

En medio de esta escalada, Teherán anunció el cierre de la navegación y la agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido dijo el sábado que había recibido múltiples informes de buques que operan en el Golfo que habían sido notificados del cierre del Estrecho de Ormuz.

El estrecho es la ruta de exportación de petróleo más importante del mundo y conecta a los principales productores del Golfo (incluidos Arabia Saudita, Irán, Irak y los Emiratos Árabes Unidos) con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo.

En este escenario la Administración Marítima de Estados Unidos recomendó a los buques comerciales estadounidenses que eviten la región del Golfo Pérsico, incluido el Estrecho de Ormuz, según informó el New York Times. La agencia recomendó que los buques se mantengan alejados de la zona siempre que sea posible.

Anteriormente, fuentes comerciales dijeron que varios propietarios de petroleros, grandes empresas petroleras y casas comerciales habían suspendido los envíos de petróleo crudo, combustible y gas natural licuado a través del Estrecho de Ormuz.

“Nuestros barcos permanecerán en el mismo lugar durante varios días”, declaró un alto ejecutivo de una importante oficina de operaciones, citado por el diario Hareetz. Las imágenes satelitales de los rastreadores de petroleros mostraron buques amontonados cerca de puertos importantes como Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos, sin poder pasar por Ormuz.

Varios barcos en la zona recibieron transmisiones VHF de la Guardia Revolucionaria de Irán indicando que “ningún barco puede pasar por el Estrecho de Ormuz”, dijo a Reuters un funcionario de la misión naval de la UE Aspides.