Trump y Zelensky declaran haber sostenido una “muy buena” conversación y Ucrania acepta un alto el fuego parcial

Mediante una publicación en su red social, Truth Social, el Presidente estadunidense Donald Trump, comunicó que sostuvo una llamada de una hora con el Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Hecho que fue corroborado por el asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz, al igual que por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Zelensky agradeció la llamada del mandatario estadounidense, y la calificó como una conversación “positiva, sustancial y franca”. Este contacto sería la primera instancia de interacción entre los líderes luego de la controversial visita del ucraniano a la Casa Blanca, reunión en que Trump denostó a Zelensky frente a las cámaras.

Durante la llamada, que Trump calificó como “muy buena”, el mandatario estadounidense se refirió a su conversación con el Presidente ruso, Vladimir Putin, el día anterior. Al respecto, Zelensky declaró que apoyaba la propuesta rusa de una pausa mutua a los ataques contra infraestructuras eléctricas, mencionando que “Ucrania confirma que estamos listos para implementar” dicha medida.

Además, Estados Unidos ofreció tomar control de plantas de energía ucranianas. Waltz y Rubio mencionaron en sus comunicados que el país norteamericano “sería de gran ayuda para administrar esas plantas, dada su experticia en electricidad y utilidades”, declarando que la “propiedad norteamericana de esas plantas sería la mejor protección” para dichas infraestructuras.

No se tiene claridad al respecto de cuándo podría entrar en vigor una pausa a los ataques entre Rusia y Ucrania, al igual que han existido discrepancias entre las declaraciones oficiales de los tres países referentes a los acuerdos hechos por cada una durante sus llamadas con Washington.

Según ha reportado The New York Times, expertos en energía ucranianos explicaron que las plantas eléctricas citadas durante la conversación corresponden a infraestructura que no puede ser privatizada bajo la ley de Ucrania.

Por otra parte, en los comunicados presentados por Estados Unidos y Rusia luego de llamada del martes entre Trump y Putin, se presentó una diferencia sobre qué construcciones estarían bajo la condición de un cese a los ataques. La BBC reportó que Washington incluyó “energía e infraestructura” en sus declaraciones, mientras que Moscú se refirió únicamente a “infraestructura energética”.

En la conferencia realizada por Waltz y Rubio, mencionaron que equipos técnicos de las naciones involucradas, se reunirían en Arabia Saudita dentro de los próximos días para discutir la expansión de un cese el fuego. Agregaron también que la conversación “ayudó significativamente para avanzar en la dirección del fin de la guerra”.