Turquía detiene a más de 100 sospechosos del Estado Islámico por presuntos planes de atentar en fiestas de finde de año

Turquía detiene a más de 100 sospechosos del Estado Islámico por presuntos planes de atentados

La fiscalía de Estambul ordenó el arresto de 137 presuntos integrantes de la organización yihadista Estado Islámico (EI), de los cuales 115 quedaron detenidos como sospechosos de planificar atentados durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Según informó la oficina del fiscal en un comunicado, la decisión se adoptó “en base a informaciones de inteligencia que apuntaban a que la organización terrorista EI planeaba atentados durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo”.

En ese contexto, las autoridades turcas realizaron una serie de operativos preventivos, una práctica habitual en el país previo a las festividades de fin de año.

Los procedimientos incluyeron allanamientos en 124 domicilios, donde la policía incautó pistolas, munición y diversos documentos vinculados al Estado Islámico.

No obstante, las autoridades no entregaron mayores detalles respecto del grado de avance de los supuestos planes ni sobre la identidad u origen de los detenidos.

Turquía ha reforzado de manera sistemática las medidas de seguridad durante las celebraciones de fin de año desde el atentado ocurrido en la madrugada del 1 de enero de 2017, cuando un atacante yihadista de origen uzbeco asesinó a 39 personas en una discoteca de Estambul.

Desde entonces, las fuerzas de seguridad intensifican la vigilancia y los operativos antiterroristas en fechas consideradas de alto riesgo.